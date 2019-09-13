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即市新聞

13/09/2019 09:28

《股林淘金－林家亨》國產首隻生物類似藥，復宏漢霖憧憬炒作

　　《股林淘金》中國生物製劑市場銷售收入預計在２０１８年至２０１３年將以１９﹒６％的
複合年增長率上升，達至人民幣６４１２億元。在所有生物製劑中，單克隆抗體廣泛用於不同領
域的治療，包括腫瘤、自身免疫疾病、神經科及眼科，是全球生物製劑市場中的最大分部，佔
２０１８銷售收入約５５﹒３％。但在中國市場，去年單克隆抗體僅佔中國生物製劑市場的
６﹒１％，可以預期有巨大增長潛力。

＊投資者可現金認購，設止蝕位＊

　　即將上市新股復宏漢霖（０２６９６）專注於開發單克隆抗體，集團已商業化推出名為「漢
利康」的生物類似藥，用於治療非霍奇金淋巴癌。「漢利康」獲得新藥藥證，定價更較同劑量原
廠藥便宜約三成，相信能在市場上佔一席位。過去歐盟生物類似藥市場需時１至２年才能取得原
廠藥的一半市場，可以預計未來１至２年將會是復宏漢霖打入市場的關鍵時刻。集團目前更自主
開發２０種以上候選生物藥及多種腫瘤免疫聯合療法，具領先的生物類似藥研發技術。
　　今年港股醫藥板塊錄得不錯升幅，加上目前港股回暖，復宏漢霖此時候上市，以首隻國產生
物類似藥「漢利康」作為催化劑，亦背靠復星醫藥（０２１９６），可帶來一番短線炒作空間，
投資者可現金認購，止蝕價可設於認購價之下的５％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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