【駐滬專訪】普華永道霍澤倫：中國ＡＩ在細分領域已領先西方

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》以人工智能為代表的第四次工業革命已經

到來。近期內地舉辦了多個以「人工智能」、「智能製造」為主題的展會，大大小小的科技企業

都踴躍地展示新落地的人工智能（ＡＩ）產品，從智能機器人到智能穿戴設備，從面部識別技術

到無人駕駛技術，這些企業都希望把握機遇，以過硬的技術和產品成為ＡＩ時代的引領者。當然

，在政府層面上，中國也從資本市場、教育等多方面做出努力，為新時代的到來營造更好的政策

環境。那麼當前中國是否有能力引領人工智能新時代的發展呢？

普華永道香港風險與控制服務合夥人霍澤倫（Ｄｕｎｃａｎ Ｆｉｔｚｇｅｒａｌｄ）近日

接受《經濟通通訊社》採訪時表示，全球人工智能產業正在發展初期，而中國在這一領域正處於

領先的地位，甚至在一些細分領域，中國已領先於西方國家。

他說：「２０年前，中國都是學習和借鑒國外的技術，而現在，隨著教育水平的提升，中國

在人工智能方面已經處於領先地位。雖然美國的硅谷仍然有領先的人工智能技術，但中國正在快

速趕上，甚至在一些細分領域，中國早已領先於西方國家。」

他認為，中國一大優勢就是數據的開放。首先中國互聯網用戶多，可採集的數據量十分大。

其次，相比許多西方國家對於數據的使用有很多限制，中國的企業能夠在安全、可控的範圍內，

更為自由地使用數據。

然而，如何在採集數據的同時保護好用戶的隱私是行業一直在爭論的問題。霍澤倫稱，其實

許多有用的數據並不需要採集個人比較敏感的信息。比如說在醫療健康領域，如果醫生能夠採集

到一萬個病患的醫療數據，這將有助於他優化診斷過程，而這其中患者的名字、身份證號碼等這

些私人信息是不需要採集的。



＊要麼使用ＡＩ，要麼就被使用ＡＩ的對手打敗＊



在金融領域，一些有先見銀行和金融機構早已用起了ＡＩ理財顧問、ＡＩ信貸審核系統等。

在目前的技術水平下，這些ＡＩ系統是否能夠勝任工作？霍澤倫指，ＡＩ可以幫助金融機構加快

工作效率。例如，機構在做反洗錢調查時，會牽涉到很多繁複的工作。如果用ＡＩ來做信息搜索

，就可以做得更快、更節省人力。但是也要注意風險，因為現時的技術還沒有達到１００％正確

性，如果過早地全面依賴機器，就會出現錯誤判斷。所以現時機構在使用ＡＩ系統時，必須建立

保障機制，也就是說在必要時需要人手干預。

儘管ＡＩ可以幫助企業提質增效，但是由於其成本昂貴，且部分公司不願改變原本的工作方

式，所以真正應用ＡＩ的例子並不算多。霍澤倫稱，成本的確是ＡＩ在應用上面臨的一個阻礙，

其中數據成本更是難以壓降。企業要確保數據完整、可靠、有效，就需要成本投入。但是，不管

對哪個行業來說，使用ＡＩ一定是未來的趨勢，「要麼使用ＡＩ，要麼就被使用ＡＩ的對手打敗

。」他舉例說，支付寶和微信支付已經顛覆了銀行的支付領域。在國內，許多人出門已經不再帶

現金。在這種情況下，傳統銀行如果不作出改變，其重要性就會被削弱，同樣這種情況也會在Ａ

Ｉ時代出現。

另外，還有些人懼怕ＡＩ時代的來臨，是害怕ＡＩ會造成失業。「這是個老生常談的話題了

，」霍澤倫承認，「ＡＩ會造成一定的失業，但是只看到眼前的失業不免有點短視，因為只要經

濟在發展，新的職位就會誕生，人們需要接受再教育，這樣就能更好的適應新的工作。」

