【ＦＯＣＵＳ】官媒點題港府刊憲，一手「空置稅」效果成疑

【ＦＯＣＵＳ】「只聞樓梯響」長達１５個月的政府「空置稅」草案突於周五（１３日）刊

憲，結合《人民日報》、《新華社》同日不約而同「點題」本港住房問題，強調「不能再等」、

「已到了痛定思痛、必須解決的時候」，時機顯得格外耐人尋味。

繼較早前放風或動用《收回土地條例》「尚方寶劍」後，政府今次擺明車馬劍指地產商囤貨

，暫且不論在一眾見招拆招的大孖沙前成效如何，其只將焦點限於不到萬伙水平的一手單位，卻

無視數量更為可觀的二手空置單位、乃至或可用於建設過渡房屋單位的大量閒置官地，恐再難免

予市民「做騷有餘，誠意不足」之感。



＊人民日報：甚麼才是對年輕人「網開一面」＊



特首去年６月底公布俗稱「娥六招」的新房策，惟一年多過去，其中提及的一手樓空置稅「

只聞樓梯響」；修例政治風暴吹襲逾三個月，以中原ＣＣＬ指數計的樓價，仍幾乎未見較「娥六

招」時回落。

就在周五，內地官方兩大喉舌《人民日報》和《新華社》，不約而同「點題」本港住房問題

。《人民日報》以「解決住房問題，香港不能再等了！」為題指，在住房問題上，香港已錯失諸

多歷史契機，不能再拖延。為公共利益計，為解決民生計，地產商是時候釋放最大善意，而不應

只打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板。

其特別強調，「甚麼才是對香港未來負責？甚麼才是對年輕人『網開一面』？這才是。」，

對象所指，不言而喻。

《新華社》則以「從解決居住難題入手破解香港社會深層次矛盾」為題指，修例風波發展至

今，折射出的香港社會深層次矛盾亟待解決。其中最突出、最迫切、最讓人詬病的是住房問題，

已到了痛定思痛、必須解決的時候了。



＊大孖沙見招拆招，政府須供求兩方面出大招＊



有兩大官媒撐腰，「空置稅」草案經下月立法會復會後的首讀及二讀辯論後勢獲通過。但通

過歸通過（暫且不論地產商會否提出司法覆核），但就增加供應、壓抑樓價的實際效果將如何？

據運房局文件，截至去年３月，已落成但未售出的一手樓單位約９０００伙，雖較

２０１３年時的約４０００伙倍增，但自「娥六招」公布至今，一手住宅買賣合約登記已近１６

０００伙，顯示地產商加快散貨。而近期無論是推出新盤「先住後付」計劃，還是設立長達４年

超長成交期，乃至上半年累積私樓動工量挫至近９年新低（其中５月僅得誇張的１伙），都顯示

一眾大孖沙對空置稅見招拆招。

而政府草案明確今次「空置稅」草案不適用於空置土地、二手住宅單位等，相當於自斷一臂

，令增加供應、壓抑樓價的效果大減。皆因跟一手貨尾相比，有機構測算的本港二手私人住宅空

置單位至少逾５萬個（更有機構指高達２２萬個）；另有團體曾發表報告指，有逾３００公頃官

地閒置，可建約９萬個過渡房屋單位等。

政府今次借社會氣氛再「郁」地產商，但倘若不全盤考慮，從供、求兩方面果斷出大招，例

如前者動用《土地收回條例》拓地，後者考慮設置非本地買家購房配額、以價高者得，而只是試

圖以５％樓價稅率小阻小嚇，香港的房屋問題將注定無解。

