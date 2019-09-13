【企業盈警】華章科技（０１６７３）或全年虧損逾１億人幣

《經濟通通訊社１３日專訊》華章科技（０１６７３）發盈警，截至６月３０日止年度或錄

得虧損約１﹒３３億元（人民幣．下同），而去年度則錄得溢利約４７９０萬。

轉盈為虧主因本年度由於物流及倉儲服務業務可收回金額低於該業務帳面值，一次性商譽減

值虧損約１﹒０８億元，就２０１７年收購流漿箱業務或然代價支付一次性支出約３０４０萬元

，以及應收帳款及其他應收款項確認減值增加約２８６０萬元，因為若干客戶有財務困難，且無

法在此經濟環境下及時償還應收款項。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

