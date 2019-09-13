《日入而息》地建會籲暫緩空置稅，傳中央要求國企加強投資香港

《今天重點》﹡空置稅今憲刊，擬於３個月後正底實施；地建會籲港府暫緩空置稅立法，讓

社會得以喘息；陳茂波稱空置稅目的是期望單位落成後可盡快推出市場；無

討論有關央企要在本港有任何領導地位

﹡中央政法委刊文：李嘉誠籲「網開一面」是縱容犯罪；李嘉誠稱寬容不等於

縱容，不等於無視法律程序

﹡外電指中央要求國企加強投資香港，試圖平息亂局

﹡銀公指本港經濟下行風險仍然存在，冀全年貸款錄得正增長；銀公稱銀行出

現輕微調整按息價格屬健康

﹡中原ＣＣＬ指數按周跌０﹒２７％，創１９周新低

﹡中銀、恆生及渣打齊加按息，料中小型銀行逐步跟隨



《即日市況》﹡內銀全線受捧，港股收升２６５點報２７３５２，險觸及２５０天線



《美元匯價》﹡關注歐元１﹒１１３０阻力，短線仍小注做空；歐元最新報１﹒１０９８

╱１１０１，日圓最新報１０７﹒９８╱１０８﹒０１



《公司業績》﹡濠亮環球（０８１１８）首季度盈利５４２萬元，增近１﹒７倍，不派息

﹡匯隆控股（０８０２１）首季虧損按年擴大至６２８﹒４萬元



《公司資訊》﹡英媒表示港交所（００３８８）優化併購倫交所建議或提高現金部分比例

﹡豆盟科技（０１９１７）黃克旺獲委任執董兼聯席行政總裁

﹡瀛海（０８６６８）今起招股上市，入場費約２４２４元

﹡易鑫（０２８５８）今早起停牌，待公布內幕消息

﹡南華早報表示國泰航空（００２９３）削航班，８月份載客量大降

﹡康哲藥業（００８６７）獲Ｂｉｏｃｏｎ三個仿製藥產品地區許可權

﹡鈞濠（００１１５）聯營發展杭州土地成電影及文化項目

﹡萬隆控股（０００３０）王明輝獲委任主席及執董

﹡駿碼（０８４９０）擬與台灣半導體測試公司合作，評估產品可靠性

﹡ＥＳＲ再遞交主板上市申請，上半年盈利升近２３％

﹡意達利控股（００７２０）解決銷售合約糾紛訴訟

﹡邱仲珩辭任東京中央拍賣（０１９３９）財務總監，由翟志勝接任

﹡德林國際（０１１２６）訂立備忘錄，擬收購銷售防水布罩公司



《國企紅籌》﹡東方航空（００６７０）兩股東質押逾９億股Ａ股

﹡首創置業（０２８６８）成立合夥基金投資文創產業

﹡香港中旅（００３０８）控股股東一成股權由國資委劃轉至社保基金

﹡華電福新（００８１６）發中期票據共１６億元人民幣

﹡越秀地產（００１２３）訂１４﹒５億元定期貸款融資

﹡中車（０１７６６）旗下中車株機與匈牙利簽訂「火車頭」訂單



《神州民企》﹡海王英特龍（０８３２９）與藥品研究院協議，助產品獲一致性評價

﹡龍光地產（０３３８０）行政總裁紀建德辭任，賴卓斌接任



《中國要聞》﹡萬達信息獲中國人壽增持逾２％股份

﹡中秋鐵路料發送旅客４６００萬人次，同比增８﹒５％

﹡據報Ｃｏｓｔｃｏ在華下一站落戶重慶

﹡中證監發指引提資金使用效率，及交易所風險處置效率

﹡貴陽市率先取消汽車限購，中汽協稱難料京滬會否跟進

﹡大連控股失守面值關，提前鎖定退市命運

﹡深圳三年內新增公辦普高學位６萬個，增幅超６０％

﹡任正非稱華為願意與美司法部展開不設限討論

﹡華為發布基於５Ｇ和ＡＩ的能源行業創新解決方案

﹡ＩＭＦ表示美中關稅或令明年全球經濟產出減少０﹒８％

﹡美國會參議院通過涉疆法案，外交部表示堅決反對

﹡特朗普稱考慮與中國達成臨時貿易協議

﹡普華永道霍澤倫稱中國ＡＩ在細分領域已領先西方

﹡微信表示舊版軟件開發工具包存潛在安全風險，用戶盡快更新

﹡中國對新的美國農產品採購實施加徵關稅排除

﹡中國移動終端公司採購華為２５萬台５Ｇ產品



《其他消息》﹡港首間中醫院營運服務今展開招標，料２０２４年起分階段投入服務

﹡地政總署表示西九龍用地下周五公開招標出售

﹡劉頴匡選舉呈請勝訴，法庭表示范國威非妥當選出

﹡外電指中央要求國企加強投資香港，試圖平息亂局

﹡中銀、恆生及渣打齊加按息，料中小型銀行逐步跟隨

﹡細銀行推３年罰息期樓按鎖客，冀改善利潤

﹡地建會籲港府暫緩空置稅立法，讓社會得以喘息

﹡空置稅今憲刊，擬於３個月後正底實施

﹡經絡表示多間銀行升按息，料轉按佔新批貸款降至２５％

﹡陳茂波稱空置稅目的是期望單位落成後可盡快推出市場；無討論有關央企要

在本港有任何領導地位

﹡中原ＣＣＬ指數按周跌０﹒２７％，創１９周新低

﹡香港餐飲聯業協會料今年中秋節生意額按年減少約１億元



《修例風暴》﹡右眼疑被布袋彈射傷少女准覆核，警承諾封存醫療報告

﹡少女申覆核禁警使用醫療報告，高院今就是否許可判決

﹡港鐵（０００６６）金澤培稱申禁令早部署，與內地完全無關

﹡中央政法委刊文：李嘉誠籲「網開一面」是縱容犯罪

﹡李嘉誠稱寬容不等於縱容，不等於無視法律程序

（ｚｚ）

