《牛熊志選－陳其志》股價持續反彈，留意吉利汽車購１９２１８

《牛熊志選》恆指上周持續反彈，上周五（１３日）升至２７３００點附近，有望完全回補

８月初的下跌裂口，短期反彈勢頭持續。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（１２日）的過去

５個交易日，恆指牛證合共錄得約７５１６萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證

則累計約２２０６９萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆

指牛證街貨主要在收回價２６４００點至２６６９９點之間，累計相當約１７１９張期指合約；

熊證街貨主要在收回價２７５００點至２７７９９點之間累計了相當約１８１５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至１６﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒８個波幅點至１６﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，新地（０００１６）的引伸波

幅下降１﹒７個波幅點至２４﹒１％；吉利（００１７５）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至

３７﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒０個波幅點至２４﹒５％；騰訊

（００７００）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至２５﹒５％；中油（００８８３）的引伸波幅

上升０﹒９個波幅點至２３﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

１７﹒５％；工行（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至１７﹒４％；平安

（０２３２８）的引伸波幅上升０﹒０個波幅點至２１﹒０％；南中（０２８２２）的引伸波幅

上升０﹒４個波幅點至２１﹒０％。

個股產品資金流方面，截至上周四，吉利汽車的相關認購證及牛證合共錄得約９１２萬港元

資金淨流出套現。產品條款方面，目前市場上較活躍的吉利汽車認購證為行使價約１３港元至

１５港元附近的中期價外條款，實際槓桿約５倍。技術上，吉利近期反彈強勁，股價上周五陽燭

突破１４元阻力，後市或可看高一線。如看好吉利汽車，可留意認購證１９２１８，行使價１３

元，１２月到期，實際槓桿約５倍；也可留意牛證５４３６２，收回價１１﹒５元，槓桿約４倍

。

另外，截至上周四，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約５萬港元資金淨流出套現。產品條

款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價約３６４港元至３８０港元附近的中期價外條

款，實際槓桿約１０倍。技術上，騰訊股價近日重返５０天線約３４５元之上，短線或有機會回

補８月初的下跌裂口，上望３５５元附近。如看好騰訊，可留意認購證１９１９４，行使價

４００﹒２元，１２月到期，實際槓桿約１３倍；也可留意牛證５５５３２，收回價３３８元，

槓桿約２１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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