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即市新聞

16/09/2019 08:46

《一周攻略－周進略》全球市場氣氛緩和，港股２７０００待守穩

　　《一周攻略》一周過去，一周又來。市場依舊在，只是勝負之人，常有替換而已。過去一周
市場氣氛改善，不只港股，全球市場各資產類別，都如是。股市漲，債價回落，這一點替代最明
顯。然後有ＶＩＸ與金價俱回落，於避險情緒而言，是有明顯緩和。
　
＊匯市波幅轉窄＊
　
　　匯市方面，全球央行都在放水，量寬再來，減息一而再，分別只在多與少，程度之差，但方
向一致，反而令匯市難炒，蓋你的貨幣政策好處，給我的貨幣政策好處，相互抵銷，不是一兩個
經濟體，而是全球性，則匯市波幅轉趨收窄，亦與上述大勢配合。
　　當然，從消息面看，新聞頭條上，重點一定是貿易談判有望再來，雖然有關動作似是沒完沒
了，有時談，有時不談，有時談得好，有時談得不好，外界不得而知，都是看公布，大家有可能
純粹捕風捉影，甚至是瞎子摸象，便以為真的把握真相。
　
＊美減息與否，未必太震撼＊
　
　　無論如何，際此波幅收窄的日子，對於投資者而言，沒有抵賴的藉口，必須好好整理布局，
以便之後繼續走更遠的路。
　　時機上，本周有美聯儲的議息活動，是減或不減，看來未必太震盪，皆因最焦點一次是７月
底。
　　有趣的是，美國上次減息，純為買個保險，怕萬一貿易爭議影響經濟，放緩甚至衰退，則央
行不得不小心。
　
＊先發制人？受制於人！＊
　
　　然而，亦因這樣的無數據支持下，先發制人式減息，反而落得一個受制於人，特朗著隨意的
把危機升級，便可以把央行的良好意願打消，連消帶打，好不容易做出的決定，轉眼間失效有之

　　正因如此，最合乎理性的決策，餘下時間，其實是跟隨繼續減息為上，以免一時一樣，反而
令市場期望與央行所做的不一致，沒有期望管理的效果。只是７月底鮑威爾在記者會上的表態，
加上之後的表現，大家再不敢肯定，鮑卿家真的汲取了教訓！
　
＊金價先回，未必減息＊
　
　　是的，假如真的認為減息如寫在牆上，何以金價先回，而非再往１５５０突破上去？債息亦
如是。
　　以此觀之，大家要有心理準備，如今就算真的減，未必有太大震盪，至於不減嘛，亦無甚反
應，因為已先行在資產價格上反映了！
　
＊消息充斥，波動突然，宜降槓桿＊
　
　　回頭看港股，連日來，充滿消息市的味道，這一天有甚麼小道消息，那一天又有什麼言論有
待印證，好不熱鬧。愈是這種消息主導的日子，愈要小心，不要把注碼押得太盡，尤其槓桿比例
要小心控制，因為不怕一萬，只怕萬一，守得好與不好，有時只差一念，不是不想，只是押得太
盡，波幅突如其來，便不是閣下想不想的問題了！
　　維持看法，減息是較合理之舉，原則上有利於公用或房託等，只是外邊的金價和債息所見，
未必押注這一邊，則只能順勢而為。相比之下，近期傾向是恆指突破向上，靜極思動的格局，短
期利好，但要小心，若升勢太急，反而惹人造淡做空。指數方面，二萬七尚待守穩，二萬八暫未
可及。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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