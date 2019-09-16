《一周攻略－周進略》全球市場氣氛緩和，港股２７０００待守穩

《一周攻略》一周過去，一周又來。市場依舊在，只是勝負之人，常有替換而已。過去一周

市場氣氛改善，不只港股，全球市場各資產類別，都如是。股市漲，債價回落，這一點替代最明

顯。然後有ＶＩＸ與金價俱回落，於避險情緒而言，是有明顯緩和。



＊匯市波幅轉窄＊



匯市方面，全球央行都在放水，量寬再來，減息一而再，分別只在多與少，程度之差，但方

向一致，反而令匯市難炒，蓋你的貨幣政策好處，給我的貨幣政策好處，相互抵銷，不是一兩個

經濟體，而是全球性，則匯市波幅轉趨收窄，亦與上述大勢配合。

當然，從消息面看，新聞頭條上，重點一定是貿易談判有望再來，雖然有關動作似是沒完沒

了，有時談，有時不談，有時談得好，有時談得不好，外界不得而知，都是看公布，大家有可能

純粹捕風捉影，甚至是瞎子摸象，便以為真的把握真相。



＊美減息與否，未必太震撼＊



無論如何，際此波幅收窄的日子，對於投資者而言，沒有抵賴的藉口，必須好好整理布局，

以便之後繼續走更遠的路。

時機上，本周有美聯儲的議息活動，是減或不減，看來未必太震盪，皆因最焦點一次是７月

底。

有趣的是，美國上次減息，純為買個保險，怕萬一貿易爭議影響經濟，放緩甚至衰退，則央

行不得不小心。



＊先發制人？受制於人！＊



然而，亦因這樣的無數據支持下，先發制人式減息，反而落得一個受制於人，特朗著隨意的

把危機升級，便可以把央行的良好意願打消，連消帶打，好不容易做出的決定，轉眼間失效有之

。

正因如此，最合乎理性的決策，餘下時間，其實是跟隨繼續減息為上，以免一時一樣，反而

令市場期望與央行所做的不一致，沒有期望管理的效果。只是７月底鮑威爾在記者會上的表態，

加上之後的表現，大家再不敢肯定，鮑卿家真的汲取了教訓！



＊金價先回，未必減息＊



是的，假如真的認為減息如寫在牆上，何以金價先回，而非再往１５５０突破上去？債息亦

如是。

以此觀之，大家要有心理準備，如今就算真的減，未必有太大震盪，至於不減嘛，亦無甚反

應，因為已先行在資產價格上反映了！



＊消息充斥，波動突然，宜降槓桿＊



回頭看港股，連日來，充滿消息市的味道，這一天有甚麼小道消息，那一天又有什麼言論有

待印證，好不熱鬧。愈是這種消息主導的日子，愈要小心，不要把注碼押得太盡，尤其槓桿比例

要小心控制，因為不怕一萬，只怕萬一，守得好與不好，有時只差一念，不是不想，只是押得太

盡，波幅突如其來，便不是閣下想不想的問題了！

維持看法，減息是較合理之舉，原則上有利於公用或房託等，只是外邊的金價和債息所見，

未必押注這一邊，則只能順勢而為。相比之下，近期傾向是恆指突破向上，靜極思動的格局，短

期利好，但要小心，若升勢太急，反而惹人造淡做空。指數方面，二萬七尚待守穩，二萬八暫未

可及。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

