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16/09/2019 13:16

【沙特受襲】植耀輝：三桶油高追回報不大，高位造淡亦不值博

　　《經濟通通訊社記者盧逸文１６日報道》沙特阿拉伯兩個主要石油設施上周六（１４日）遭
攻擊，導致全球石油供應減少，國際油價飆升約一成，「三桶油」今早急升後回穩。耀才證券研
究部總監植耀輝接受《經濟通通訊社》訪問時表示，是次汾特阿拉伯石油設施遭攻擊的確令沙特
阿美的原油出產大受打擊，不過今日油價飆升，並不代表在全面石油供應層面上有極大的影響。
　　他續指，是次攻擊令全球石油供應減少逾近半成，但近年多國的原油產出已增加，美國原油
日產量上周升至創歷史新高，目前並短暫超越沙特成為世界第一大原油出口國，加上巴西等國的
原油出產，需要填補半成的供應減少並非難事，故在供應層面上影響不大。

＊美國或釋放戰略石油儲備＊

　　雖然，美國總統特朗普已宣布，授權在必要時釋放美國戰略石油儲備（ＳＰＲ），但植耀輝
坦言，即使美國動用儲備，亦不會在本周中段，由美國能源資料協會（ＥＩＡ）公布的原油庫存
存數據反映出來。他解釋，因為是次動用的是戰略儲備，一般以過億桶計算，而每周公布的原油
庫存只以百萬桶計，所以兩者沒有直接關係。不過，他補充，如果本周庫存數據下跌，亦可構成
炒作理由。
　　他又指，油價目前亦尚其他有炒作因素，因為美國指控伊朗參與是次來自也門的襲擊，而兩
國本身關係已經欠佳，不排除會有有進一步行動令緊張局勢升級。美國方面可能會再次對伊朗實
施制裁，將伊朗其石油出口減至零；伊朗方面可能會在波斯灣再扣押油輪，令外國的原油減少。
這些不穩定的政局因素，都正在支撐油價。

＊中資航空股不宜見低吸納＊

　　雖然國際油價仍有可能上升，不過，植耀輝並不看好「三桶油」的股價走勢，因為目前包括
中海油（００８８３）在內的油股股價已飆升至過高的水平，高追回報空間不大。他補充，目前
港股缺乏短期的利好因素，「三桶油」即使再強亦難以獨自逆市走高，故目前不宜作出部署。不
過，他亦坦言，現價亦不宜沽空「三桶油」，因為始終中東地緣政局因素難以預測。
　　至於受累油價飆升的中資航空股，他亦直言不值得見低吸納，因為中國經濟情況未必如部分
市場人士預期般向好，加上人民幣仍受中美貿易戰消息影響，故即使業務表現有改善，亦未必適
宜短期部署。

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