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即市新聞

16/09/2019 16:44

《盤後部署》美國議息前港股窄幅上落，料２７０００關仍能穩守

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港股今呈低開低收格局，其中沙特油設施受攻擊，消息令到油
價抽升，美股期貨表現低落，進一步拖累港股市表現。本港地產股成主要被沽壓對象，新世界
（０００１７）、恆隆地產（００１０１）低收逾２％，蓋過三桶油上升對大市的支持。另外，
蒙牛（０２３１９）溢價逾五成收購澳洲奶粉公司，惟收購行動不被投資者看好，股價低收２％
。最終恆指收報２７１２４點，跌２２８點或跌０﹒８３％，盤中曾穿二萬七關，低見
２６９７６，全日主板成交８１３﹒８１億元升４１﹒１％。國企指數報１０６２８點，跌
５９點或跌０﹒５６％。
　　內地Ａ股同樣走弱，上證綜合指數報３０３０，跌不足１點；深證成分指數報９９１８，跌
１點。兩市合共成交５８１２．９８億元人民幣。
　
＊沙特油設施損毀嚴重，油價或破百美元＊

　　沙特於上周六（１４日）東部省阿布蓋格煉油中心與胡萊斯油田受到無人機攻擊，癱瘓沙特
約一半石油產量，令到布蘭特期油一度近升１９﹒５％，創下自１９９１年波斯灣戰爭以來單日
最大升幅，雖然也門胡賽反抗軍公開承認責任，但有指美國已掌握重要情報是印朗所為，目前美
國正與沙特商討是否發動反擊。沙特供油突然被減少５０％，令每日５７０萬桶的供應缺口出現
，有指沙特必要時將會使用戰略石油儲備，以穩定石油價格。
　　但有分析師指出，如果沙特短期內無法迅速恢復供應，油價可能每桶或飆升至百美元。分析
師指，該兩處被攻擊油廠為沙特的心臟區，油廠被攻擊後，所停止產油量佔全球５％；而如果供
應受阻達七天，原油價格將會攀升每桶１５至２０美元，如果持續一個月，則有機會破百美元。
另外，分析師認為，襲擊將讓沙特阿美上市計劃變得複雜，因為安全風險上升，同時對其估值產
生負面影響。

＊地緣政局緊張，炒股不炒市濠賭股可吼＊
　　　　
　　沙特油設施突然被攻擊，地緣政局緊張，料資金短期流入債市及金市，股市吸引力可能將大
減，加上９月１７及１８日美國聯儲局議息，市場抱觀望態度，預料短期內港股轉為窄幅上落，
２７０００關依然有一定防守力。炒股不炒市下，建議投資者可在此時加倉在黃金周類消費股份
，例如濠股賭、消費飲食類股份，相信不少大行將會開始公布澳門酒店訂房率，屆時可能有一段
上升波幅將會出現；而油股由於已大幅抽升，此時則不太建議高追。（ｕｌ）

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