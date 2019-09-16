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16/09/2019 08:06

《外地經濟》美國８月零售銷售增長０﹒４％，勝預期

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國８月零售銷售增長０﹒４％，優於市場預期的０﹒２％，
顯示消費者開支穩健，應會繼續支持溫和的經濟增長步伐。不過，預計聯儲局本周將再次減息，
以減輕貿易戰帶來的衝擊。
　　不包括汽車、汽油、建築材料及食品服務的零售銷售在７月增長０﹒９％後，８月上升０﹒
３％。
　　佔美國經濟活動三分之二以上的消費者開支第二季度增長年率為４﹒７％，為４年半以來新
高。市場預計第三季度消費者支出將回落至略低於４％的水平，這將足以保持經濟穩定增長。
（ｍｎ）

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