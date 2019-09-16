《經濟通通訊社１６日專訊》美國農業部證實中國進口商已購買２０﹒４萬噸美國大豆，此
前有消息稱中國買家購買６０多萬噸美國大豆，將於１０月至１２月裝運，這是一年多來中國進
口商達成的最大筆美國大豆交易。
這些交易被視為美中在貿易談判前作出和解的一部分，新華社周五報道，中國支持相關企業
從即日起按照市場化原則及世貿規則，從美國採購一定數量大豆、豬肉等農產品，國務院關稅稅
則委員會將對上述採購豁免加徵的關稅。（ｍｎ）
16/09/2019 08:13
【貿易開戰】美國農業部確認中國買家採購２０萬噸美國大豆
《經濟通通訊社１６日專訊》美國農業部證實中國進口商已購買２０﹒４萬噸美國大豆，此
前有消息稱中國買家購買６０多萬噸美國大豆，將於１０月至１２月裝運，這是一年多來中國進
口商達成的最大筆美國大豆交易。
這些交易被視為美中在貿易談判前作出和解的一部分，新華社周五報道，中國支持相關企業
從即日起按照市場化原則及世貿規則，從美國採購一定數量大豆、豬肉等農產品，國務院關稅稅
則委員會將對上述採購豁免加徵的關稅。（ｍｎ）
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