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16/09/2019 08:42

【油市博奕】沙特石油設施遭受最嚴重攻擊，油價飆升逾一成

　　《經濟通通訊社１６日專訊》沙特阿拉伯石油兩個主要石油設施周六遭攻擊，導致全球石油
供應減少逾５％，《華盛頓郵報》形容事件是沙特石油設施歷來遭受最嚴重攻擊。油價今早飆升
，布蘭特期油現升１１﹒６％至６７﹒１６美元，紐約期油上漲１０﹒２％至６０﹒３８美元。
　　沙特阿美表示，今次襲擊事件導致每日減產５７０萬桶，暫未能透露恢複生產的時間表。美
國總統特朗普已宣布，授權在必要時釋出美國戰略石油儲備（ＳＰＲ）。（ｍｎ）

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