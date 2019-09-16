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16/09/2019 15:03

【貿易開戰】傳美日將簽署貿易協議，逐步取消美國葡萄酒關稅

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，日本已同意在與美國的雙邊貿易協議中逐步取消
美國葡萄酒進口關稅，這項協議預計將在本月底簽署。
　　目前日本對進口葡萄酒徵收每升１５％或１２５日圓的進口關稅，兩者取其較低者。在貿易
協議生效後，日本將在５至７年內逐步取消美國葡萄酒的關稅，預期進口美國葡萄酒的成本將降
低約１３％。
　　消息人士稱，美國與日本的貿易協議亦料將逐步降低美國牛肉進口關稅，從目前的
３８﹒５％降至２０３３年的９％。（ｍｎ）

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