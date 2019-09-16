《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，日本已同意在與美國的雙邊貿易協議中逐步取消
美國葡萄酒進口關稅，這項協議預計將在本月底簽署。
目前日本對進口葡萄酒徵收每升１５％或１２５日圓的進口關稅，兩者取其較低者。在貿易
協議生效後，日本將在５至７年內逐步取消美國葡萄酒的關稅，預期進口美國葡萄酒的成本將降
低約１３％。
消息人士稱，美國與日本的貿易協議亦料將逐步降低美國牛肉進口關稅，從目前的
３８﹒５％降至２０３３年的９％。（ｍｎ）
16/09/2019 15:03
【貿易開戰】傳美日將簽署貿易協議，逐步取消美國葡萄酒關稅
《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，日本已同意在與美國的雙邊貿易協議中逐步取消
美國葡萄酒進口關稅，這項協議預計將在本月底簽署。
目前日本對進口葡萄酒徵收每升１５％或１２５日圓的進口關稅，兩者取其較低者。在貿易
協議生效後，日本將在５至７年內逐步取消美國葡萄酒的關稅，預期進口美國葡萄酒的成本將降
低約１３％。
消息人士稱，美國與日本的貿易協議亦料將逐步降低美國牛肉進口關稅，從目前的
３８﹒５％降至２０３３年的９％。（ｍｎ）
|FOCUS16/09/2019
【FOCUS】內地經濟最壞仍未至 港股小心大震盪
|生財有道16/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：港交所不宜現價入市博反彈
|國際動態16/09/2019
沙特油設施遇襲 美：伊朗為黑手
|生財有道13/09/2019
【嚟緊炒D乜】康師傅見低要吸納 博國慶推內需新政策
|生財有道13/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：建行勝匯控6元以下吸
|FOCUS13/09/2019
【FOCUS】官媒點題港府刊憲 一手「空置稅」效果成疑
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰