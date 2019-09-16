《窩輪豪情－梁業豪》超短期局勢顯著轉淡

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、工業

與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為普拉達

（０１９１３）、工商銀行（０１３９８）與中石油（００８５７），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選

粵海投資（００２７０）、港交所（００３８８）與翰森製藥（０３６９２）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、綜合企業與原材料業。此外，恆

生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為萬洲國際（００２８８）、工商銀

行與中石化（００３８６），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相

關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選港交所、蒙牛乳業（０２３１９）與粵

海投資。

港股周一效應再度出現，今早（１６日）港股低開後，走勢顯著向淡。恆指期貨正下試

２６９４０╱２６８９０支持。由於超短期局勢已經顯著轉淡，大家應暫停持有認購權證或牛證

。至於認沽權證或熊證，則只宜即市小注候高持有，但須多作走位。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

