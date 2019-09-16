中國經濟數據差及美股期貨急挫，港股跌逾３００點逼近２７０００

《經濟通通訊社１６日專訊》人行是日起下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，釋放

長期資金約８０００億元人幣，惟港股今早表現低開低走，其中中國經濟數量轉差，失業率升至

５﹒２％、房地產投資增速回落；而由於沙特阿拉伯油設施受攻擊，推動油價急升及美股期貨下

挫，道指１２月期貨現跌１５３點，納指跌８７點。「三桶油」雖然表現造好急升，惟大市難以

抵抗沽壓，恆指暫低見２７０２４點，跌３２７點；而蒙牛（０２３１９）因用逾五成溢價收購

澳洲奶粉公司，股價低走３﹒５％並為最差藍籌。

現時，恆生指數報２７０３１點，跌３２０點或跌１﹒１７％，主板成交２６４﹒３４億元

。國企指數報１０５８４點，跌１０３點或跌０﹒９７％。

內地Ａ股則表現造好，上證綜合指數報３０３４，升２點或升０﹒０９％；深證成份指數報

９９４０﹒９３，升２１點或升０﹒２１％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒１６％，報６０﹒６元；港交所

（００３８８）跌２﹒１６％，報２３５﹒６元；騰訊控股（００７００）跌２﹒４％，報３４

１﹒２元；中移動（００９４１）跌１﹒７８％，報６６﹒３元；友邦保險（０１２９９）跌１

﹒８６％，報７９﹒２元。



恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒８０元 跌３﹒４０％

吉利汽車（００１７５） １３﹒７０元 跌２﹒９７％

新世界 （０００１７） １０﹒１６元 跌２﹒６８％

銀河娛樂（０００２７） ５２﹒７０元 跌２﹒４１％

騰訊控股（００７００） ３４１﹒２０元 跌２﹒４０％



中海油 （００８８３） １２﹒６４元 升６﹒２２％

中石油 （００８５７） ４﹒３５元 升４﹒９７％

萬洲國際（００２８８） ７﹒６３元 升２﹒５５％

中石化 （００３８６） ５﹒０２元 升１﹒４１％

瑞聲科技（０２０１８） ４１﹒３０元 升０﹒８５％

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（ｕｌ）

