《談國論企－黎偉成》中國宜全面談協防美再添欺詐

《談國論企》中美在１０月初在美國華盛頓舉行的第１３輪中美高級別經貿磋商，不應如坊

間所傳的把貿易與其他非貿易問題分開來談，甚至不要另設團隊進行另題討論，否則美國便很有

可能在達成有利美方的貿協，繼續對中國作更多的惡意和霸道的欺詐劣行。特朗普對華單邊挑起

貿戰以來，陸陸續續推出許多針對中國企業、人員等非貿易的攻擊，故分開談所達之協不包括貿

戰再挑的非貿易問題，會予美方以威脅欺詐中國之機；要談，就要全面談，要達協，就要達全面

協議，否則中國會繼續吃大虧。此屬非軍事全面之戰。



＊美挑政經全面非軍事戰須全盤解決＊



我慎看中美的特別是新一輪的高級別經貿磋商之因，乃（一）美方仍然千方百計地從許許多

多方面欺詐中國，力爭不公平、不合法理的利益，而最新劣行是有傳建議中國把經貿和若干現時

在談的問題分開來談，果如是，便屬十分惡毒的做法，因特朗普於２０１８年３月份開始部署以

對華輸美商品單方加徵關稅以來，不僅屢屢把貿戰升級，和源源不絕推出傾一國之力封殺華為、

打壓中國人員的措施，更擬通過貿協條文促中國如美方設計的在知識產權立法、執行監督等主權

、內政間直接的侵犯行徑，使貿戰不斷擴而大之地散發到越來越多的非貿易層面，故建議（１）

中美今後的貿談，必須完完全全包括貿易和美方就貿戰挑起的一眾非貿易事項，否則相關的問題

便無法徹徹底底的處理和解決。

尤其是（２）分開而談的傳聞，相信會是把美方打壓華為等非貿易劣行另談，此已納入中美

經貿磋商的議題，而中國一直力斥美國既挑貿戰、又掀非貿易戰，故貿協不包括美方因貿戰趁機

主導的非貿易戰的一個十分重要的「衍生」部分，就肯定會留下來讓美國進行新一輪的非貿易之

戰，進一步欺詐、壓逼中國。

由是中美所達的貿易協議，就要包括貿易和由美方挑起貿易引發的非貿易問題，才能夠徹底

和根本地處理絕大部分甚至所有矛盾和分歧，要不然，所會達到的貿協就沒有意思，因問題未能

真正得以處理和解決，協議又何需達？反正中美貿談為時有一年半，話短不短、說長不長，何須

在現階段突然急而為之？

建議中國要與美國所達的，當然是平等、互利共贏的貿協，有長效機制。

需要指出者，為（二）中國在特朗普單方挑起貿戰，由被動式的反制，到如今開始做到有針

對性的進行主動自善其身的應變政策與做法，最新的有（Ｉ）國務院關稅稅則委員會於９月１１

日公布反制對美加徵關稅商品的排除清單，特點有：（ｉ）對動物飼料、抗癌藥品、殺蟲劑、工

業潤滑油等１６種商品免除加徵之列，屬中國所需；（ｉｉ）此乃第一批，中國財政部表將適時

公布後續批次排除清單，和（ｉｉｉ）對若干已加徵的商品稅款退還，不予退還者只是行政上的

技術問題。

和（ＩＩ）中國對美掀貿戰作重大策略性調整，與全球最大豆粕出口國阿根廷達成協議，進

口阿國的豆粕，是為對特朗普亟望美國恢復大量大豆出口中國的一個重要反制。



＊中國經濟續穩中有進增長添反制美貿戰力量＊



（ＩＩＩ）即使有報道指中國支持相關企業９月１３日按市場化原則和世貿ＷＴＯ原則自美

採購的一定數量的大豆、豬肉等農產品，予以加徵關稅排除，相信也會是對特朗普之不友善作出

友善的表表態，作為對特廝只是同意把對華輸美要進一步加徵關稅的商品日期延後１５日的一個

很諷刺式的回應和做法。

同樣重要的，是（三）特朗普以至美國劣質政客要打之「港、台牌」，又是中美關係難有修

好之因，而香港局勢，似開始有重大惡性變化，即由過去三個月的「反修例」加碼為「五項」遊

行，後有部分人的暴力破壞，到最近開始似「文明唱歌」，而實際是明目張膽的「港獨」，不斷

把香港推向危險惡境，對政經有更嚴重的衝擊。中國又怎可對美歐等外來惡勢力強烈表「不」？

這亦是中美可能在短中期難達協之因。

要指出（四）中國經濟於２０１９年上半年呈現增長放緩，無疑在若干程度受到美挑貿戰的

負面影響，亦為歐洲經濟下行甚至有可能再現衰退的壓力，更重要的是中國由過去的「粗放型」

轉今天的穩中有進的「提質型」的不斷邁向成熟式階段，增長放緩又是可以預期之事，只要不出

現急劇轉化，就可以接受矣。此亦為對美貿談的重要籌碼。

我重申：中美所作出的新一輪經貿磋商，相信可能只是處理到若干重大分歧和矛盾，短、中

期難有達成貿易協議之道，因特朗普等廝不僅要在經貿打壓，更積極在政治、軍事幾乎全方位對

華製造麻煩，兩國關係日益惡化是由美方狠狠主導惡況，亦為今後在所難免之事，建議中國作好

長遠抗美政策與策略。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

