《異動股》沙特石油設施受襲油價飆一成，中海油漲近９％暫冠藍籌

《經濟通通訊社１６日專訊》沙特石油設施受襲油價飆一成，中海油（００８８３）現價上
升８﹒７４％，報１２﹒９４元，暫升幅最大藍籌，破５０天（１１﹒９２元）及１００天線（
１２﹒３２元）；成交約１０４８萬股，涉資１﹒３４億元。
沙特阿拉伯石油兩個主要石油設施周六遭攻擊，導致全球石油供應減少逾５％，《華盛頓郵
報》形容事件是沙特石油設施歷來遭受最嚴重攻擊。油價今早飆升，布蘭特期油現升
１１﹒４６％至６７﹒１２美元，紐約期油上漲１０﹒２６％至６０﹒４８美元。
沙特阿美表示，今次襲擊事件導致每日減產５７０萬桶，暫未能透露恢複生產的時間表。美
國總統特朗普已宣布，授權在必要時釋出美國戰略石油儲備（ＳＰＲ）。
現時，恆生指數報２７２１２，下跌１３９點或下跌０﹒５１％，主板成交１９﹒８６億元
。國企指數報１０６１９，下跌６８點或下跌０﹒６４％。
上證綜指報３０４１，上升１０點或上升０﹒３５％，成交３０﹒２２億元人民幣。
深成指報９９５２，上升３２點或上升０﹒３３％，成交３５﹒３８億元人民幣。
表列相關或同板塊股份表現
股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價
∥（折讓）
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中石化（００３８６） ５﹒１２元 上升３﹒４３％ ∥
（滬：６０００２８） ５﹒３９元人幣 上升３﹒４５％ ∥＋１６﹒８５％
∥
中石油（００８５７） ４﹒４５元 上升７﹒３８％ ∥
（滬：６０１８５７） ６﹒５４元人幣 上升４﹒１４％ ∥＋６３﹒１３％
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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
（ｔｔ）