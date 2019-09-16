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即市新聞

16/09/2019 09:25

《異動股》沙特石油設施受襲油價飆一成，中海油漲近９％暫冠藍籌

　　《經濟通通訊社１６日專訊》沙特石油設施受襲油價飆一成，中海油（００８８３）現價上
升８﹒７４％，報１２﹒９４元，暫升幅最大藍籌，破５０天（１１﹒９２元）及１００天線（
１２﹒３２元）；成交約１０４８萬股，涉資１﹒３４億元。
　　沙特阿拉伯石油兩個主要石油設施周六遭攻擊，導致全球石油供應減少逾５％，《華盛頓郵
報》形容事件是沙特石油設施歷來遭受最嚴重攻擊。油價今早飆升，布蘭特期油現升
１１﹒４６％至６７﹒１２美元，紐約期油上漲１０﹒２６％至６０﹒４８美元。
　　沙特阿美表示，今次襲擊事件導致每日減產５７０萬桶，暫未能透露恢複生產的時間表。美
國總統特朗普已宣布，授權在必要時釋出美國戰略石油儲備（ＳＰＲ）。
　　現時，恆生指數報２７２１２，下跌１３９點或下跌０﹒５１％，主板成交１９﹒８６億元
。國企指數報１０６１９，下跌６８點或下跌０﹒６４％。
　　上證綜指報３０４１，上升１０點或上升０﹒３５％，成交３０﹒２２億元人民幣。
　　深成指報９９５２，上升３２點或上升０﹒３３％，成交３５﹒３８億元人民幣。

　表列相關或同板塊股份表現

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中石化（００３８６）　　　５﹒１２元　　　　上升３﹒４３％　　∥
　　（滬：６０００２８）　　５﹒３９元人幣　　上升３﹒４５％　　∥＋１６﹒８５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中石油（００８５７）　　　４﹒４５元　　　　上升７﹒３８％　　∥
　　（滬：６０１８５７）　　６﹒５４元人幣　　上升４﹒１４％　　∥＋６３﹒１３％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ｔｔ）

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