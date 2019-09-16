《異動股》倫交所拒絕合併，港交所（００３８８）跌逾１％

《經濟通通訊社１６日專訊》港交所（００３８８）現跌１﹒３３％，報２３７﹒６元，盤

中低見２３６﹒８元；成交約１７２萬股，涉資４﹒０９億元。

港交所公布，向Ｌｏｎｄｏｎ Ｓｔｏｃｋ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｇｒｏｕｐ ｐｌｃ（倫

敦證券交易所集團）董事會提出建議合併後，已得悉對方董事會的聲明。港交所期望與對方的董

事會進行建設性對話，但就對方拒絕正面洽談感到失望。

港交所希望證明所提合併建議遠比倫敦證券交易所集團收購Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ的計劃更可

取。港交所已向對方表明，已就是次計劃進行詳盡準備工作。此外，港交所亦曾與相關監管機構

及決策者進行初步建設性討論。

現時，恆生指數報２７１１１，跌２４１點或跌０﹒８８％，主板成交１７６﹒７３億元。

國企指數報１０６０５，跌８２點或跌０﹒７７％。

上證綜指報３０２９，跌１點或跌０﹒０６％，成交６５０﹒３２億元人民幣。

深成指報９９２２，升２點或升０﹒０３％，成交９２９﹒１２億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６０﹒６５元 跌０﹒０８％

騰訊控股（００７００） ３４２﹒４０元 跌２﹒０６％

建設銀行（００９３９） ６﹒１３元 跌１﹒７６％

中國移動（００９４１） ６６﹒２０元 跌１﹒９３％

友邦保險（０１２９９） ７９﹒２５元 跌１﹒８０％

工商銀行（０１３９８） ５﹒４１元 跌０﹒７３％

中國平安（０２３１８） ９４﹒５５元 跌０﹒５８％

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（ｊｔ）

