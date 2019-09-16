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即市新聞

16/09/2019 10:01

《異動股》倫交所拒絕合併，港交所（００３８８）跌逾１％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港交所（００３８８）現跌１﹒３３％，報２３７﹒６元，盤
中低見２３６﹒８元；成交約１７２萬股，涉資４﹒０９億元。
　　港交所公布，向Ｌｏｎｄｏｎ　Ｓｔｏｃｋ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｇｒｏｕｐ　ｐｌｃ（倫
敦證券交易所集團）董事會提出建議合併後，已得悉對方董事會的聲明。港交所期望與對方的董
事會進行建設性對話，但就對方拒絕正面洽談感到失望。
　　港交所希望證明所提合併建議遠比倫敦證券交易所集團收購Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ的計劃更可
取。港交所已向對方表明，已就是次計劃進行詳盡準備工作。此外，港交所亦曾與相關監管機構
及決策者進行初步建設性討論。
　　現時，恆生指數報２７１１１，跌２４１點或跌０﹒８８％，主板成交１７６﹒７３億元。
國企指數報１０６０５，跌８２點或跌０﹒７７％。
　　上證綜指報３０２９，跌１點或跌０﹒０６％，成交６５０﹒３２億元人民幣。
　　深成指報９９２２，升２點或升０﹒０３％，成交９２９﹒１２億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６０﹒６５元　　　跌０﹒０８％
　　騰訊控股（００７００）　　３４２﹒４０元　　　跌２﹒０６％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒１３元　　　跌１﹒７６％
　　中國移動（００９４１）　　　６６﹒２０元　　　跌１﹒９３％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７９﹒２５元　　　跌１﹒８０％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒４１元　　　跌０﹒７３％
　　中國平安（０２３１８）　　　９４﹒５５元　　　跌０﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

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