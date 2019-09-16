《午市前瞻》本周儲局議息聲明難望驚喜，港股觀望２７０００拉鋸

《經濟通通訊社１６日專訊》沙特阿拉伯油設施周六受攻擊，導致美股期貨下挫，恆指低開

１３９點報２７２１２點，並已是半日最高位。雖然美國農業部確認中國買家採購２０萬噸美國

大豆，但中國重磅經濟數據全部遜市場預期，如８月工業增加值僅增長４﹒４％，為十七年半新

低，社會消費品零售總額及全國固投數據亦令人失望，加劇港股跌勢。恆指半日最多跌３７６點

見２６９７６點，一度失守２７０００點關口，逼近５０天線（約２６９４５點）。三桶油雖逆

市造好，惟重磅股失守，港股半日收報２７０７９，跌２７３點或跌１﹒００％，主板成交

４５０﹒０７億元。

國企指數報１０５８８，跌９８點或跌０﹒９２％。吉利（００１７５）跌３﹒６８％，報

１３﹒６元，為最大跌幅藍籌及國指股。

Ａ股方面，上證指數報３０３４，升３點或升０﹒１０％，深成指數報９９５３，升３３點

或升０﹒３４％，兩市成交３４３６﹒９２億元人民幣。

重磅股普遍向下，英國「硬脫歐」風險略降，英鎊兌美元周末一度升至１﹒２５水平，匯控

（００００５）微揚０﹒４１％，報６０﹒９５元。騰訊（００７００）急跌２﹒１２％，報３

４２﹒２元。倫敦交易所拒絕港交所（００３８８）的併購建議，港交所挫２﹒０８％，報２３

５﹒８元。友邦（０１２９９）軟１﹒５５％，報７９﹒４５元。中移動（００９４１）跌１﹒

１９％，報６６﹒７元。人行今日起降準半百分點，建行（００９３９）仍下滑１﹒６％，報６

﹒１４元。



＊油價飆一成，石油股及油服股向上＊



沙特阿拉伯兩個主要石油設施遭攻擊，導致全球石油供應減少逾５％，油價今早飆升逾一成

。三桶油全線上揚，分別佔據最大升幅藍籌股首三位，其中中海油（００８８３）飆

６﹒２２％，報１２﹒６４元。中石油（００８５７）升５﹒４５％，報４﹒３７元。中石化（

００３８６）亦走高１﹒６２％，報５﹒０３元。

國際油價急升，連帶油服股亦逆市造好。中海油服（０２８８３）漲２﹒３１％，報

９﹒７５元。安東油服（０３３３７）升４﹒７６％，報０﹒８８元。中石化油服（０１０３３

）飆５﹒８８％，報０﹒９元。中海石油化學（０３９８３）揚１﹒８３％，報２﹒２３元。百

勤油服（０２１７８）走高７﹒１４％，報０﹒１５元。

油價急漲，令燃油成本大幅上漲，航空股受壓。東方航空（００６７０）急跌４﹒９５％，

報４﹒０３元。南方航空（０１０５５）滑４﹒４７％，報４﹒９１元。國航（００７５３）瀉

４﹒３５％，報７﹒２５元。國泰航空（００２９３）跌３﹒８６％，報１０﹒４６元。



＊空置稅陰霾未脫，地產股全線下挫＊



內地最新重磅經濟數據欠佳，Ａ股早段反覆向下，內險股走勢偏軟。國壽（０２６２８）跌

２﹒２２％，報１９﹒３６元。平保（０２３１８）走低１﹒０５％，報９４﹒１元。中國太保

（０２６０１）軟２﹒５８％，報３２﹒１５元。中國太平（００９６６）滑１﹒８％，報

１８﹒６元。眾安在線（０６０６０）瀉４﹒５３％，報２０元。

政府上周五（１３日）就俗稱「空置稅」的額外差餉修訂條例草案刊憲，並預期在憲報刊登

當日起計３個月後實施。地產股全線向下，新地（０００１６）挫１﹒５４％，報１１５﹒４元

。恆地（０００１２）軟０﹒７８％，報３８﹒３元。新世界（０００１７）瀉１﹒７２％，報

１０﹒２６元。長實（０１１１３）跌１﹒７４％，報５６﹒５元。太古地產（０１９７２）走

低１﹒６９％，報２６﹒２元。

濠賭股結束上日升勢，今早跟隨大市走低。當中澳博（００８８０）急挫３﹒１１％，報７

﹒８元。金沙中國（０１９２８）滑２﹒５７％，報３７﹒９元。銀娛（０００２７）亦走低２

﹒５９％，報５２﹒６元。新濠（００２００）跌２﹒９３％，報１９﹒９元。永利澳門

（０１１２８）跌１﹒４２％，報１６﹒６４元。美高梅中國（０２２８２）軟２﹒５８％，報

１２﹒８２元。



＊植耀輝：港股本周橫行成交難大升＊



港股今日大幅回吐至近二萬七關口，耀才證券研究部總監植耀輝接受《經濟通通訊社》訪問

時表示，雖然今日港股在油價急升下，獲三桶油提供支持，但始終都只是短期的利好因素，加上

今日中國公布的經濟數據都比預期差，大市在缺乏利好因素下再創升浪。他又指，雖然聯儲局本

周進行議息會議，市場普遍預期減息０﹒２５厘，然而，未有進一步消息顯示局方會更趨「鴿派

」，所以在沒有驚喜下，預期利好有限。他預計，港股本周都會於２７０００點爭持橫行，成交

亦相信不會大幅回升，反映市場普遍觀望的心態。（ａｌ、ｙｋ）

