《美元走勢－羅明立》關注聯儲會否暗示日後仍需降息

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒９１ １０７﹒４４ １０８﹒１０

歐元╱美元 １﹒１０８７ １﹒１０６５ １﹒１０７１

英鎊╱美元 １﹒２５０４ １﹒２４５３ １﹒２５０５

美元╱瑞郎 ０﹒９８９４ ０﹒９８５９ ０﹒９９０５

美元╱港元 ７﹒８２８０ ７﹒８１９０ ７﹒８２０２



《美元走勢》美國８月零售銷售按月增加０﹒４％，增幅高於市場預期的０﹒２％，但較前

值的０﹒８％大幅回落近半。期內，扣除汽車的核心零售銷售按月持平，市場預期為增加

０﹒１％，同樣較前值的１％大幅放緩，或反映消費者趕及關稅提升前的消費行為已結束。此外

，同期，美國出口物價按月下跌０﹒６％，至於進口物價按月則下跌０﹒５％，出入口價格雙雙

下跌，反映未來通脹前景依然溫和。

中國官媒新華社指，中央將豁免美國大豆及豬肉進口關稅。市場普遍認為中央的行動是為

１０月的中美談判營造良好氣氛。不過，也可能與近期國內糧食價格急攀升，因而需輸入美國農

產品作遏抑價格作用有關。又有可能中美已經達成一定程度上的共識，所以雙方先擺出一個友善

姿態。實際如何當然有待日後證實，但有助改善本周環球市場投資氣氛。

本周是重要的議息會議周，焦點當然離不開周二（１７日）、三（１８日）美聯儲的議息會

議。市場認為將減息１╱４厘，重點看美聯儲會否暗示日後仍然需要降息。周三還有日本央行議

息及周四（１９日）英倫銀行議息，對匯市都有影響。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１００ １﹒０９５０ １﹒１１５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 沽出加元 １﹒３２５０ １﹒３１００ １﹒３３８０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

