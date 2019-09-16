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即市新聞

16/09/2019 16:29

《美元走勢－羅明立》關注聯儲會否暗示日後仍需降息

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒９１　　　１０７﹒４４　　　１０８﹒１０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８７　　　１﹒１０６５　　　１﹒１０７１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５０４　　　１﹒２４５３　　　１﹒２５０５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８９４　　　０﹒９８５９　　　０﹒９９０５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２８０　　　７﹒８１９０　　　７﹒８２０２

　　《美元走勢》美國８月零售銷售按月增加０﹒４％，增幅高於市場預期的０﹒２％，但較前
值的０﹒８％大幅回落近半。期內，扣除汽車的核心零售銷售按月持平，市場預期為增加
０﹒１％，同樣較前值的１％大幅放緩，或反映消費者趕及關稅提升前的消費行為已結束。此外
，同期，美國出口物價按月下跌０﹒６％，至於進口物價按月則下跌０﹒５％，出入口價格雙雙
下跌，反映未來通脹前景依然溫和。
　　中國官媒新華社指，中央將豁免美國大豆及豬肉進口關稅。市場普遍認為中央的行動是為
１０月的中美談判營造良好氣氛。不過，也可能與近期國內糧食價格急攀升，因而需輸入美國農
產品作遏抑價格作用有關。又有可能中美已經達成一定程度上的共識，所以雙方先擺出一個友善
姿態。實際如何當然有待日後證實，但有助改善本周環球市場投資氣氛。
　　本周是重要的議息會議周，焦點當然離不開周二（１７日）、三（１８日）美聯儲的議息會
議。市場認為將減息１╱４厘，重點看美聯儲會否暗示日後仍然需要降息。周三還有日本央行議
息及周四（１９日）英倫銀行議息，對匯市都有影響。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１００　　　１﹒０９５０　　　１﹒１１５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　沽出加元　　１﹒３２５０　　　１﹒３１００　　　１﹒３３８０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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