【強積金】可扣稅自願性供款推逾５個月，３行共接近１﹒３萬申請

強積金（ＭＰＦ）僱員可扣稅自願性供款（簡稱ＴＶＣ）推出逾５個月，５間受託人指，自

４月初ＴＶＣ面世至今，並未因波動市令開戶放緩。當中有提供數據的３間服務提供者，合共接

獲近１﹒３萬份申請。

包括龍頭匯豐收到６０００份帳戶申請，宏利錄得５５００份申請，以及ＢＣＴ銀聯共有

１３００人開戶。

中銀保誠剛推全新優惠，成員在優惠期內在指定ＭＰＦ計劃，轉入累積供款逾３５萬元，最

多獲基金單位回贈１０００元。《香港經濟日報》

