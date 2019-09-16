  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/09/2019 08:41

【強積金】可扣稅自願性供款推逾５個月，３行共接近１﹒３萬申請

　　強積金（ＭＰＦ）僱員可扣稅自願性供款（簡稱ＴＶＣ）推出逾５個月，５間受託人指，自
４月初ＴＶＣ面世至今，並未因波動市令開戶放緩。當中有提供數據的３間服務提供者，合共接
獲近１﹒３萬份申請。
　　包括龍頭匯豐收到６０００份帳戶申請，宏利錄得５５００份申請，以及ＢＣＴ銀聯共有
１３００人開戶。
　　中銀保誠剛推全新優惠，成員在優惠期內在指定ＭＰＦ計劃，轉入累積供款逾３５萬元，最
多獲基金單位回贈１０００元。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態16/09/2019
沙特油設施遇襲 美：伊朗為黑手
生財有道13/09/2019
【嚟緊炒D乜】康師傅見低要吸納 博國慶推內需新政策
生財有道13/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：建行勝匯控6元以下吸
FOCUS13/09/2019
【FOCUS】官媒點題港府刊憲 一手「空置稅」效果成疑
生財有道13/09/2019
新地：從無囤積農地 港府應加快農地轉換程序
專訪13/09/2019
【駐滬專訪】普華永道霍澤倫：中國AI在細分領域已領先西方
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金