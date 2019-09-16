【一帶一路】劉怡翔：拓港融資平台，吸一帶一路企業來港上市

財經事務及庫務局局長劉怡翔昨（１５日）發表網誌表示，港府重視「一帶一路」倡議為香

港金融業帶來的機遇，而全球經濟，創新科技和綠色金融是大勢所趨，政府有決心將香港發展成

更深、更廣的融資平台，吸引「一帶一路」沿線地區的企業來港上市。

劉怡翔又指，本港作為唯一以中英文實行普通法框架的地區，是多邊國際機構與國內外金融

機構簽訂合同和尋求合作的理想中心，多邊國際機構的專業諮詢和風險管理經驗可以協助金融界

更好地參與「一帶一路」建設。《香港經濟日報》

