【本港樓市】陽光房產（４３５）：預留資金購物業，視市況出手

《經濟通通訊社１６日專訊》《信報》引述陽光房地產（００４３５）行政總裁兼執董吳兆

基表示，現時市場環境難免有短期波動，集團長遠仍以盈利及基金單位分派持續增長作為方向，

並留有資金用於壯大公司，已對進行收購行動作好準備，會視市況出手，尤其對熟悉的地區、與

現有物業能產生協同效應的項目感興趣。

他表示，集團目前出售資產意欲不強，若然出售也是為了套現來購買更大型的資產。

商場零售方面，他認為，自由行消費較受近期社會事件拖累，餐飲商戶生意影響較細，對商

場出租率不太擔心。（ｈｌ）

