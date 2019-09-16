【世紀合併】傳港交所未來數周與倫交所股東會面，敵意收購機會增

《經濟通通訊社１６日專訊》倫交所拒絕港交所（００３８８）提出的收購建議後，外電報

道，港交所未來數周將與倫敦交易所的主要股東，安排一系列會面，相信敵意收購的機會增加。

其中一名前２５大的股東表示，已安排本月稍後與港交所會面，另部分基金股東早前表明，

傾向支持倫敦交易所繼續收購金融資訊供應商路孚特，而不是與港交所合併。

報道引述接近港交所的消息指，有信心部分倫交所股東會有興趣接受併購，相信仍然有機會

成功，更提及倫交所首２０大股東中，１５名股東其實亦在港交所有持股。（ｂｉ）

