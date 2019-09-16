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16/09/2019 10:32

【土地供應】劉振江：政府發展房屋需六七年，土地收回條例補缺口

　　《經濟通通訊社１６日專訊》民建聯早前要求政府引用《收回土地條例》，收回私人業主的
囤積農地，以興建公營房屋，香港測量師學會前會長及土地政策小組主席劉振江出席電台節目後
表示，政府以往亦有有利用土地收回條例回收新界土地作發展，例子包括在橫洲徵回私人土地。
　　他表示，私人發展商收地發展平均需時十五年，當中不少時間用作處理土地業權人及使用者
如租客的權益，也需要向政府作城市規劃申請，處理不同要求，而政府收地興建房屋計劃一般從
收地至房屋建成，規劃完善的話一般需時六七年，而他解釋，政府可主導基建安排及城市規劃，
所以需時較短。
　　對於成立跨部門的新界大型發展項目統籌部門的提議，他表示認同，並相信會加快項目進程
。他亦指，修例風波或令政府處理事件的能力減弱，但政府以往用土地收回條例時亦有不同訴求
及反對聲音。
　　對於政府將公私營房屋比例從六四比調至七三比，他坦言，即使利用此條例，也只是補上公
營房屋供應落後的「缺口」，而私人房屋供應方面則需私人發展商與政府磋商，例如商討如何提
高地積比率以增加供應，尤其是新界部分土地地積比率極低，以紓緩私人房屋供應情況。至於樓
價方面，他認為未來雖然房屋供應不多，但樓價不僅受供應影響，亦須參考外圍經濟環境及市民
購買力等因素。（ｔｆ）

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