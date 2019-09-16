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即市新聞

16/09/2019 12:11

【港元利率】港元拆息個別發展，一個月升至１﹒９９厘逼近兩厘

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港元拆息今早個別發展，其中與樓按相關的一個月拆息繼續逼
近兩厘水平，報１﹒９９２１４厘，較上周五升０﹒０２４厘。
　　港元隔夜拆息回落至０﹒５１５厘，而３個月拆息亦跌至２﹒２６８７１厘。長息方面，半
年期拆息回落至２﹒３３５６７厘，一年期拆息則回升至２﹒３５３２１厘。
　　港匯方面，今早在７﹒８２３３至７﹒８２８０之間上落。
　　華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，市場將密切關注百威的上市申請情況及上市時間，隨著季
結臨近，長端（三個月或以上）港元拆息可能繼續高位，而短端（一個月或以下）港元拆息則可
能逐步上升，其中一個月港元拆息料將突破２％。由於港美息差收窄，且香港資本外流風險暫時
可控，美元兌港元料在７﹒８４００下方的新區間內波動。
　　她表示，雖然風險情緒改善，加上政府正式撤回《逃犯條例》修訂草案，但內憂外患繼續拖
累旅遊業、房地產行業及零售業下行，這可能增添勞動力市場轉弱的風險，對裁員的擔憂升溫可
能削弱本地居民消費情緒及樓市需求，從而進一步打擊已經疲軟的零售業和房地產市場。
　　展望未來數月，在樓市調控政策繼續奏效、本地首置買家支持政策效應減弱，以及內外風險
打擊投資情緒的拖累下，預期樓市的下行走勢將持續。（ｂｉ）

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