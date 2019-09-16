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即市新聞

16/09/2019 16:59

【本港經濟】政府：第二季本地居民總收入按年升３﹒８％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》政府統計處公布，今年第二季以當時市價計算的香港本地居民
總收入（指香港居民透過從事各項經濟活動而賺取的總收入）按年上升３﹒８％至７５９７億元
。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為６９８７億元，按年升幅為３﹒５％。
　　第二季的本地居民總收入較本地生產總值多出６１０億元，相當於該季本地生產總值的
８﹒７％，主要是由於投資收益淨流入。
　　扣除其間價格變動的影響後，第二季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升０﹒８％，
而本地生產總值在同季實質增長０﹒５％。

＊直接投資收益按年升０﹒８％＊

　　第二季的香港初次收入（主要包括投資收益）總流入為４７８２億元，較上年同期錄得
４﹒１％的升幅，相當於該季本地生產總值的６８﹒４％。與此同時，第二季的初次收入總流出
亦較上年同期上升３﹒６％至４１７２億元，相當於該季本地生產總值的５９﹒７％。
　　就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升０﹒８％，主要是因為
部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益較上年同期錄得８％的升幅，主要
是由於本地投資者獲取的非本地股權證券的股息收益增加，以及本地投資者獲取的非本地長期債
務證券的利息收益增加。
　　就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益按年上升２﹒５％，主要是由於部分大
型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益上升５﹒７％，主要是由於非本地投資者
獲取的本地長期債務證券的利息收益增加，以及非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益增
加。
　　按國家╱地區分析，在第二季，中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當
季總流入的３８﹒７％。其次是英屬維爾京群島，佔１９﹒１％。在初次收入總流出方面，中國
內地及英屬維爾京群島在第二季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的２４﹒２％及
２３﹒７％。（ｂｉ）

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