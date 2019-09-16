《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，美公布ＮＡＨＢ房屋市場指數

《經濟通通訊社１６日專訊》明日，澳洲央行公布８月貨幣政策會議記錄，

＊美國公布９月ＮＡＨＢ房屋市場指數。



＊澳洲央行公布８月貨幣政策會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：３０ａｍ，澳洲央行公布８月貨幣政策會議記錄

。３：３０ｐｍ，瑞典央行公布貨幣政策會議記錄。

明晚７：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞參加一場論壇活動。



＊美國公布９月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊



在數據方面，９：３０ａｍ，澳洲公布第二季房價指數，季率跌幅料由３％收窄至１％；年

率跌幅料由７﹒４％擴大至７﹒７％。

４：３０ｐｍ，香港公布８月失業率（經季節調整），料維持於２﹒９％。５：００ｐｍ，

德國公布９月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數，料由負４４﹒１好轉至負３８；現況指數料由負

１３﹒５轉差至負１５。

８：３０ｐｍ，加拿大公布７月製造業銷售，月率跌幅料由１﹒２％收窄至０﹒１％。

９：１５ｐｍ，美國公布８月工業生產月率料由下滑０﹒２％逆轉為上升０﹒２％；產能利用率

料由７７﹒５升上７７﹒６％。１０：００ｐｍ，美國公布９月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持

於６６。



＊駿隆開強積金信心調查記者會＊



在本港，明日，駿隆召開「強積金管理及信心調查２０１９」記者會；晉裕集團舉行《香港

樓市展望報告》發布會。（ｈｏ）

