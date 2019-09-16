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16/09/2019 19:47

《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，美公布ＮＡＨＢ房屋市場指數

　　《經濟通通訊社１６日專訊》明日，澳洲央行公布８月貨幣政策會議記錄，
＊美國公布９月ＮＡＨＢ房屋市場指數。

＊澳洲央行公布８月貨幣政策會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：３０ａｍ，澳洲央行公布８月貨幣政策會議記錄
。３：３０ｐｍ，瑞典央行公布貨幣政策會議記錄。
　　明晚７：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞參加一場論壇活動。

＊美國公布９月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊

　　在數據方面，９：３０ａｍ，澳洲公布第二季房價指數，季率跌幅料由３％收窄至１％；年
率跌幅料由７﹒４％擴大至７﹒７％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布８月失業率（經季節調整），料維持於２﹒９％。５：００ｐｍ，
德國公布９月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數，料由負４４﹒１好轉至負３８；現況指數料由負
１３﹒５轉差至負１５。
　　８：３０ｐｍ，加拿大公布７月製造業銷售，月率跌幅料由１﹒２％收窄至０﹒１％。　　
９：１５ｐｍ，美國公布８月工業生產月率料由下滑０﹒２％逆轉為上升０﹒２％；產能利用率
料由７７﹒５升上７７﹒６％。１０：００ｐｍ，美國公布９月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持
於６６。

＊駿隆開強積金信心調查記者會＊

　　在本港，明日，駿隆召開「強積金管理及信心調查２０１９」記者會；晉裕集團舉行《香港
樓市展望報告》發布會。（ｈｏ）

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