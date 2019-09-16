【本港經濟】陳茂波：將增小型工程投資，未來數年工程開支逾千億

《經濟通通訊社１６日專訊》香港經濟增面臨下行風險，政府上月推出一系列紓困措施以減

輕市民財政負擔。財政司司長陳茂波發表網誌稱，基礎設施工程項目是政府主要開支之一，將增

加小型工程投資及項目進度，相信基建投資將助提升香港的綜合競爭力及推動經濟增長等，若在

經濟下行時加快推進，更可發揮「逆周期」擴張開支對經濟的提振作用。

他透露，過去幾年香港公共工程開支平均每年達８００億元，預計未來數年每年開支將增至

逾１０００億元，包括興建公營房屋、重建及發展醫院、發展及擴建新市鎮等。然而，他又指出

，近年建造成本大幅上升、建造業工人急速高齡化，加上公眾對工程的要求和期望日高，為公共

工程的推展帶來很大挑戰。

陳茂波認為，為提升工程項目的效益和管理，最好引入提前介入的項目成本管理模式，包括

政府在２０１６年成立「項目成本管理辦公室」，目前該辦公室已進一步升格為「項目策略及管

控辦事處」。。在２０１６年至２０１８年三個年度中，該辦事處共檢視超過２３０個項目，提

出各項改善建議，合共節省約５５６億元，相等於相關項目原預算總開支約１３％。

他又直言，為改善公共工程的效益，有必要持續提升項目管理人員的知識水平、管理技巧和

領導能力。因此他將在今年預算案中宣布支持發展局成立主要項目精英學院，培訓公職人員以更

創新的思維及更佳的領導技巧，提升工務工程的整體表現和成本效益，而該精英學院已於今年７

月成立。（ｙｗ）

