《經濟通通訊社１６日專訊》繼惠譽早前將本港的評級由「ＡＡ＋」降至「ＡＡ」後，再有
評級機構下調本港評級。評級機構穆迪公布，將本港的評級展望由「穩定」下調至負面，信貸評
級維持「ＡＡ２」。
穆迪指，今次下調本港的評級展望，主要反映本港近期持續的示威活動，帶來的風險上升，
而政府和政策效率較穆迪早前的評估低，破壞本港信貸基本面，削弱作為貿易和金融中心的吸引
力。
穆迪又指，香港與中國之間的關係越緊密，將導致目前本港管理和司法機構的實力、政策效
率和競爭優勢在等受到侵蝕。（ｓｋ）
16/09/2019 18:39
穆迪下調本港評級展望至負面，信貸評級維持ＡＡ２
《經濟通通訊社１６日專訊》繼惠譽早前將本港的評級由「ＡＡ＋」降至「ＡＡ」後，再有
評級機構下調本港評級。評級機構穆迪公布，將本港的評級展望由「穩定」下調至負面，信貸評
級維持「ＡＡ２」。
穆迪指，今次下調本港的評級展望，主要反映本港近期持續的示威活動，帶來的風險上升，
而政府和政策效率較穆迪早前的評估低，破壞本港信貸基本面，削弱作為貿易和金融中心的吸引
力。
穆迪又指，香港與中國之間的關係越緊密，將導致目前本港管理和司法機構的實力、政策效
率和競爭優勢在等受到侵蝕。（ｓｋ）
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