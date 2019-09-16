《小傳日記》油魔今登埸，三桶油上揚；美股期貨挫，魚缸唔好過！

《小傳日記》上星期六（１４日）沙特阿拉伯嘅兩個重點石油設施被人襲擊，令到全球石油

供應即時趴低逾５巴仙，供應縮水令油價喺咁飆。「三桶油」聽到消息都即時彈哂上嚟，雖然佢

哋嘅表現相當勁揪，但係魚缸就依然好水皮，朝早低開１３９點，報２７２１２。魚缸表現唔好

除咗因為花旗國道指同納指期貨都齊齊仆低之外，另外神州嘅重磅經濟數據都全部差過「孖屐」

預期，就好似８月嘅工業增加值只喺彈起逾４巴仙，仲喺十七年半以嚟嘅新低！搞到魚缸全日都

無咩起息，最多仆低３７６點，低見２６９７６點，一度失守二萬七，逼近５０天線（約

２６９４５點）。不過，隨住ＱＱ（００７００）等其他重磅大佬跌幅收窄，魚缸都無仆得咁甘

，最終魚缸全日唔見咗２２８點或近１巴仙，報２７１２４點。主板成交８１３億銀，較上星期

五（１３日）增逾四成一！

國貨佬指數蒸發５９點或近１巴仙，報１０６２８點。

Ａ場今日表現亦有Ｄ弱雞，滬指無升跌，報３０３０點。深成指唔見１點，報９９１８點。

重磅藍戰士就全線撻低，生發發（００３８８）併購倫交所嘅大刁撻Ｑ之後，全日唔見逾２

巴仙，報２３５銀。ＡＩＡ（０１２９９）都腳軟唔見逾１巴仙，報７９﹒６５銀。大象

（００００５）埋單都跣低唔夠半巴仙，報６０﹒６銀。ＱＱ旗下財付通被人行罰錢，不過財付

通已經回應咗話會去更改，所以埋單都只喺蒸發咗１巴仙，報３４６﹒６銀。神州經濟有轉差跡

象，內銀一Ｄ都唔好過，建行（００９３９）表現最失禮，蒸發兩巴仙，報６﹒１２銀。工行

（０１３９８）唔見近一巴仙，報５﹒４銀。



＊銷售好失禮吉利表現曳，Ａ場零上落內險感落寞＊



上星期神州貴陽宣布取消四個轆限購搞到全線汽車股都踩油向前衝，但隨住今日個市碌返落

嚟，加上神州有研究數據指出，８月十大銷量嘅車企入面，只有吉利（００１７５）按年碌低，

其他街坊都有唔同程度嘅漲幅，搞到吉利全日頭耷耷冇嚟神氣，蒸發咗逾３巴仙，報１３﹒６８

銀，仲要係跌幅最大嘅藍戰士同國貨佬！長汽（０２３３３）都冇運行，跌咗超過１巴仙，報

５﹒６８銀。華晨（０１１１４）跣低兩巴仙，報９﹒５１銀。東風（００４８９）就逆市踩油

衝前近３巴仙，報８﹒４０銀。

神州降準半個百分點今日起生效，但油價急升等因素，Ａ場好快由高位回返落嚟，內險佬全

部插水，國貨佬新貴太平（００９６６）挫近兩巴仙，報１８﹒６２銀。人保（０１３３９）蒸

發咗超過１巴仙，報３﹒３２銀。太保（０２６０１）蒸發３巴仙，報３２﹒０５銀。平保

（０２３１８）就比較硬淨，只係跣低半巴仙，報９４﹒５５銀。國壽（０２６２８）唔見咗約

兩巴仙，報１９﹒４６銀。



＊沙特遭攻擊三桶油得戚，油魔唔受壓神州鐵鳥撻＊



沙特兩個主要石油設施喺星期六受襲擊，令全球原油供應縮水超過半成，油魔再度出現，而

且仲帶動三桶油狂踩油。中海油（００８８３）鏟高逾７巴仙，報１２﹒７８銀，收復百天線（

約１２﹒３２銀），高見過１２﹒９４銀，創逾一個半月高，仲喺全日表現最好嘅藍戰士同國貨

佬！中石油（００８５７）踢高逾４巴仙，報４﹒３２銀，收復百天線（約４﹒２３銀），創逾

三個半月高。中石化（００３８６）起哄近２巴仙，報５﹒０４銀，收復百天線（約４﹒９８銀

），創逾一個半月高。油服佬方面，中石化油服（０１０３３）鏟高近６巴仙，報０﹒９銀。中

海油服（０２８８３）踢高逾３巴仙，報９﹒８３銀。

雖然油魔撐實三桶油，不過就拖低咗鐵鳥，當中神州鐵鳥表現最曳曳，國航（００７５３）

大劈近半成，報７﹒２３銀，失百天線（約７﹒５１銀）、５０天線（約７﹒２４銀）。東航

（００６７０）剎車逾半成，報４﹒０２銀，失５０天線（約４﹒０８銀）、１０天線（約

４﹒０１銀）。南航（０１０５５）插水近４巴仙，報４﹒９４銀，失５０天線

（約４﹒８７銀）。中銀航租（０２５８８）跣低近１巴仙，報７５﹒６銀，結束八連升。另外

，細摩降屐飛（００２９３）評級到「中性」，「他屐」亦降近三成到９﹒８銀，全日仆低逾４

巴仙，報１０﹒３４銀。



＊政策存憂慮磚頭佬恐懼，永利賭收劈花旗降他屐＊



「孖屐」對推出空置稅、收地嘅政策憂慮持續，除咗缸友怕怕之外，磚頭佬自己都好恐懼。

會德豐（０００２０）撻低逾３巴仙，報４６﹒２５銀，失十天線（４６﹒８８銀）、廿天線

（約４６﹒６３銀）。新世界（０００１７）跣低逾２巴仙，報１０﹒２銀，失十天線（約

１０﹒２６銀）。恆隆地產（００１０１）仆低逾２巴仙，報１８﹒１８銀。九置

（０１９９７）跌２巴仙，報４４﹒２銀。長實（０１１１３）軟近２巴仙，報５６﹒５銀。

新地（０００１６）插水逾１巴仙，報１１５﹒５銀。

永利（０１１２８）預計第三季貴賓博彩轉碼數大幅跣低，花旗於是下調佢「他屐」至１９

蚊，評級維持「掃貨」，全日縮水近２巴仙，報１６﹒６銀，失十天線（１６﹒５４銀）、

５０天線（約１６﹒７７銀）。新濠（００２００）上星期五公布私有化珍寶海鮮舫決議案失效

，今日繼續有缸友追住掟，仆低逾３巴仙，報１９﹒８８銀，結束六日連升。澳博

（００８８０）插水近４巴仙，報７﹒７５銀，失十天線（約７﹒７６銀）。美高梅

（０２２８２）撻低逾２巴仙，報１２﹒８４銀，失百天線（約１２﹒９６銀）。兩大藍戰士金

沙（０１９２８）、銀娛（０００２７）亦跣低逾２巴仙，分別報３８銀、５２﹒７５銀。請請

！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

