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即市新聞

16/09/2019 15:04

【數據解讀】中原銀行：三季度經濟增速或挑戰６％的區間底部

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，８月規模以上工業增加值同比增長４﹒４％
，遠遜於市場預期５﹒２％，刷新２００２年２月以來最低水平；當月社會消費品零售總額同比
增７﹒５％，亦低於預期的７﹒９％。
　　中原銀行首席經濟學家王軍認為，８月數據都是落在預期值的下限，甚至跌穿預期，尤其是
工業這麼弱，是沒有想到的。二季度經濟已經顯現出弱的趨勢，或許也跟十一國慶前夕北方的限
產停產等環保舉措有關。結構調整過程中新舊動能在轉化，傳統產業一直需求不足，新的產業面
臨各種各樣不確定性，因此，在投資的時候都比較謹慎。

＊地產、汽車兩大消費主力欲振乏力＊

　　目前的問題在於，只要不刺激地產，其它方面很難有快速的改善，還有汽車的拖累，兩大消
費主力品種都處於欲振乏力的情況。因此，短期要承受這種經濟的下行，既然不採取大水漫灌的
方式，就必須要接受增速下行的現實，以換來對新舊模式轉換的認可，希望通過短痛換取長期轉
型的成功。如果還要繼續加大逆周期調節的力度，可能還要考慮一些新的辦法，除了降低ＭＬＦ
（中期借貸便利）利率來引導市場利率下行，還有財政方面增值稅的並軌、預算赤字的調整等等
，都可以考慮。
　　他預期，三季度經濟增速有可能挑戰６％的區間的底部，四季度有可能會穩一穩，不見得會
出現線性的滑落。工業確實有產能過剩、需求不足等問題，因此需要慢慢適應部分指標經常處於
４－５％這樣一個中速區間，這有可能會成為一種常態。總量的確是乏善可陳，關鍵是要看結構
的調整。（ｃａ）

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