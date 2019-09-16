《保險觸覺－李劍雲》「家居保險」、「火險」、「全險」大不同

《保險觸覺－李劍雲》越來越多人對家居保險意識加強，但是關於家居保險的保障，很多人

會將「火險」及「家居保險」混為一談，兩者的保障範疇各有不同，同時樓宇結構「全險」保障

又與兩者有所不同。

「火險」只針對樓宇結構方面的保障，例如牆壁、天花、地板、窗戶及業主在購買物業時已

有的裝修，若單位結構不幸在火災中受損，火險就可為受保人提供重建受毀壞物業所需的資金。

「家居保險」保障居所內的財物損失

至於居所內的財物就要靠「家居保險」提供保障，若已有家居保險的受保居所因意外而導致

單位內財物損失或損毀，均會受到保障。但要注意的是保障範圍並不包括玻璃幕牆，受保人可按

保單條款向保險公司提出索償。

曾經有受保人因水管爆裂引致大量食水湧入大廳，浸壞部分木地板，音響器材亦意外受到損

毀，而木地板是受保人裝修時曾經更換過的，那麼更換或修理木地板及音響設備的費用是受到家

居保險的保障的。另外，如果因為更換或修理木地板令到家居暫時不宜居住，受保人還可以獲得

臨時居所保障，部分家居保險，每天賠償額高達１５００元。



＊樓宇結構「全險」保障＊



樓宇結構「全險」保障為家居提供意外損失或損壞的「全險」保障，包括但不限於火災、

爆炸、盜竊、水災、山泥傾瀉和地陷等風險。夏季颱風大雨容易導致樓宇外牆滲水，外牆修理部

分由樓宇物業管理公司負責，但一般「火險」未必包括滲漏所引起的損壞，「全險」則涵蓋由外

牆滲水產生對鋼筋的損壞和修復、混凝土剝落、修復和噴漆的工程費用。

市面上部分樓宇結構「全險」除了提供樓宇維修或更換任何意外損失或損壞的費用，亦會賠償清

理廢物及建築費，包括：清理廢物的費用最高賠償額為重建費用的百分之五、受保人恢復有

關樓宇原狀而須支付的建築師、測量師及顧問工程師費用、律師費及其他費用，最高賠償額為重

建費用的百分之五、以及受保人為符合法定樓宇規例而須支付的，恢復樓宇原狀的額外費用。

很多時候業主在買樓時已獲承造物業按揭的銀行贈送樓宇結構保險。若大家已有樓宇結構保

險，只需根據室內裝修、傢俱、電器、貴重物品等價值確定家居保險之保額，同時亦要注意每項

保障的金額上限及賠付條款，以及不保事宜。大家可向業主立案法團或物業管理公司了解居大廈

是否擁有大廈樓宇保障。特別是單棟樓宇的住戶，可以考慮樓宇結構「全險」保障。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛一般保險零售業務主管 李劍雲》

