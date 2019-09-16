油價急升拖累美股期貨下滑，港股收跌２２８點報２７１２４

《經濟通通訊社１６日專訊》沙特阿美旗下石油設施遭無人機襲擊，也門胡塞武裝承認責任

，但美國指出，襲擊有可能是受伊朗指使，國際油價於今日亞洲時段急漲逾一成半，市場憂慮恐

高油價會影響石油需求，令美股期貨今日早段顯著受壓。港股今早低開１３９點後，隨著神州公

布的八月工業增加值僅增長４﹒４％，為十七年半以來新低，社會消費品零售總額及全國固投數

據同樣令市場失望，港股最多蒸發３７６點，低見２６９７６點，一度失守二萬七，逼近５０天

線（約２６９４５點）。

下午「三桶油」繼續領漲一眾藍籌，港股跌幅未有進一步擴大，但也沒有大幅收窄，最終收

市跌２２８點或０﹒８３％，報２７１２４點，二萬七失而復得。主板成交８１３﹒８１億元，

較上周五（１３日）增加４１﹒１％。國指收報１０６２８點，跌５９點或跌０﹒５６％。

人民銀行今日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，釋放長期資金約８０００億人幣

，但利好作用被部分疲弱經濟數據所抵消，滬指全日微跌不足１點，報３０３０點。深成指軟１

點，報９９１８點。兩市成交５８１３億人幣，較上周四（１２日）增加８﹒２％。



＊布油最多飆逾一成九三桶油急升，吉利表現最差藍籌＊



沙特石油設施受襲，國際油價今早飆升，布蘭特期油早段最多升１９﹒４８％至７１﹒９５

美元；紐約期油最多上漲１５﹒４８％至６３﹒３４美元，帶動「三桶油」全線急升，中海油

（００８８３）升７﹒４０％，報１２﹒７８元，為升幅最大藍籌及國指股。中石油

（００８５７）揚４﹒２５％，報４﹒３２元。中石化（００３８６）走高１﹒８２％，報

５﹒０４元。油服股方面，中海油服（０２８８３）揚３﹒１５％，報９﹒８３元。中石化油服

（０１０３３）升５﹒８８％，報０﹒９０元。安東油服（０３３３７）漲４﹒７６％，報

０﹒８８元。

有研究指出，８月十大銷量的車企中，僅吉利（００１７５）按年下滑，其餘都出現不同程

度的上漲，吉利全日跌３﹒１２％，報１３﹒６８元，為表現最差藍籌及國指股。長汽

（０２３３３）走低１﹒３９％，報５﹒６８元。廣汽（０２２３８）軟０﹒４７％，報

８﹒４６元。東風（００４８９）逆市升２﹒８２％，報８﹒４０元。

內需股方面，蒙牛乳業（０２３１９）擬以高溢價５２﹒０４％收購澳洲有機嬰幼兒配方奶

粉及嬰兒食品商，股份全日挫２﹒２７％，報３０﹒１５元。潤啤（００２９１）升１﹒９１％

，報４２﹒７５元。青啤（００１６８）逆市揚１﹒３４％，報４９﹒１５元。統一

（００２２０）挫２﹒６％，報８﹒６元。旺旺（００１５１）軟０﹒３１％，報６﹒４４元。

康師傅（００３２２）升０﹒７２％，報１１﹒２４元。



＊併購倫交所失利港交所跌逾２％，經濟轉弱內銀捱沽＊



倫交所拒絕港交所（００３８８）的收購建議，後者跌２﹒４１％，報２３５元。其他重磅

股則受制於大市氣氛轉差，匯控（００００５）軟０﹒１６％，報６０﹒６元。騰訊

（００７００）跌０﹒８６％，報３４６﹒６元。友邦（０１２９９）走低１﹒３％，報

７９﹒６５元。

中國經濟數據轉差，８月社會消費品零售總額３﹒３９萬億人幣增７﹒５％，遜於預期的增

７﹒９％，增速比上月回落０﹒１個百分點；首８月全國固定資產投資增５﹒５％，略低於市場

預期的５﹒６％，同時較１至７月回落０﹒２個百分點。內銀股全線受壓，建行（００９３９）

挫１﹒９２％，報６﹒１２元。農行（０１２８８）跌０﹒６３％，報３﹒１６元。工行

（０１３９８）走低０﹒９２％，報５﹒４元。中行（０３９８８）跌０﹒６３％，報３﹒１８

元。招行（０３９６８）軟１﹒２９％，報３８﹒２元。交行（０３３２８）跌１﹒４７％，報

５﹒３７元。

內險股亦全線受壓，平保（０２３１８）軟０﹒５８％，報９４﹒５５元。太保

（０２６０１）挫２﹒８８％，報３２﹒０５元。國壽（０２６２８）蒸發１﹒７２％，報

１９﹒４６元。太平（００９６６）跌１﹒６９％，報１８﹒６２元。新華保險（０１３３６）

軟１﹒３１％，報３３﹒８５元。

傳美國以國家安全顧慮為由審查中電信（００７２８）及聯通（００７６２）牌照，前者軟

０﹒５４％，報３﹒６８元；後者跌０﹒４７％，報８﹒４５元。中移動（００９４１）走低

０﹒６７％，報６７﹒０５元。通訊設備股方面，中通服務（００５５２）跌１﹒８５％，報

４﹒７７元。中興通訊（００７６３）軟１﹒１％，報２２﹒５元。長飛光纖（０６８６９）急

挫３﹒６６％，報１３﹒７元。

第一視頻（０００８２）公布，已開展線下體育彩票零售業務，全日飆７４﹒５％，報

０﹒２６元，為升幅最大個股。有「股壇長毛」之稱的獨立投資者Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ呼籲投

資者應避開購買港大零售（０１２５５），該股全日瀉２５﹒０９％，報７﹒９１元，為表現最

差個股。（ｔｔ）

