【修例風暴】特首周三對話會邀區議員出席，公民黨表明杯葛

《經濟通通訊社１６日專訊》反修例風波不斷，行政長官林鄭月娥周三（１８日）於政府總

部辦「對話會」，邀請１８區區議員出席。公民黨區議員余德寶稱全港４００名區議員將獲邀出

席，如全部發言平均僅得１６秒發言，批評「無誠意」，公民黨所有區議員都會杯葛。新民黨區

議員甘文鋒亦斥林鄭上周五發邀請，今中午前回覆，是不太尊重的表現，表明不會出席。

有傳媒早前引述消息稱，行政長官林鄭月娥及部分主要官員周三晚將辦「對話會」，邀請區

議員參與。公民黨區議員余德寶今（１６日）接受港台《千禧年代》節目訪問時表示，「對話會

」邀請全港４００名區議員，如果全部都出席並發言，平均每人只有１６秒發言時間，批評是無

誠意，公民黨所有區議員都會杯葛。

余德寶又稱，北角昨晚有年輕人被追打，反問如何有對話的基礎，認為民意已相當清晰，政

府只要回應五大訴求，就是聽民意。

新民黨區議員甘文鋒直指，政府星期五才發邀請，但今日中午前要求回覆，是不太尊重的表

現，認為特首和高官親自落區直接面對市民，較與區議員會面更能聽取民意，表明自己不會出席

活動。

出席同一節目的民建聯葉文斌則會出席對話會，又相信有人杯葛，會有更多時間表達意見。

他承認每名區議員能發言的時間好短，安排不妥當，希望政府能改變模式，多舉辦幾場對話會讓

區議員更深入表達意見。（ｆｗ）（ｚｚ）

