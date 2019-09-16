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16/09/2019 13:22

【修例風暴】特首周三對話會邀區議員出席，公民黨表明杯葛

　　《經濟通通訊社１６日專訊》反修例風波不斷，行政長官林鄭月娥周三（１８日）於政府總
部辦「對話會」，邀請１８區區議員出席。公民黨區議員余德寶稱全港４００名區議員將獲邀出
席，如全部發言平均僅得１６秒發言，批評「無誠意」，公民黨所有區議員都會杯葛。新民黨區
議員甘文鋒亦斥林鄭上周五發邀請，今中午前回覆，是不太尊重的表現，表明不會出席。
　　有傳媒早前引述消息稱，行政長官林鄭月娥及部分主要官員周三晚將辦「對話會」，邀請區
議員參與。公民黨區議員余德寶今（１６日）接受港台《千禧年代》節目訪問時表示，「對話會
」邀請全港４００名區議員，如果全部都出席並發言，平均每人只有１６秒發言時間，批評是無
誠意，公民黨所有區議員都會杯葛。
　　余德寶又稱，北角昨晚有年輕人被追打，反問如何有對話的基礎，認為民意已相當清晰，政
府只要回應五大訴求，就是聽民意。
　　新民黨區議員甘文鋒直指，政府星期五才發邀請，但今日中午前要求回覆，是不太尊重的表
現，認為特首和高官親自落區直接面對市民，較與區議員會面更能聽取民意，表明自己不會出席
活動。
　　出席同一節目的民建聯葉文斌則會出席對話會，又相信有人杯葛，會有更多時間表達意見。
他承認每名區議員能發言的時間好短，安排不妥當，希望政府能改變模式，多舉辦幾場對話會讓
區議員更深入表達意見。（ｆｗ）（ｚｚ）

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