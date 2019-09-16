《每周華語－黃溢華》圓月高掛、大國角力、百年樂團、滄海桑田

《每周華語》毛主席１９７１年把明朝李攀龍《懷明卿》七絕「戲改」如下：「豫章西望彩

雲間，九派長江九疊山。高臥不須窺石鏡，秋風怒在叛徒顏」。毛主席把這首詩最後一句改動（

原為「秋風憔悴侍臣顏」）為「叛徒」，明確不滿林彪的所作所為！廬山氣勢，革命激情正好見

首二句，而「窺石鏡」三字，早於李白名作《廬山謠寄盧侍禦虛舟》詩中一句：「閑窺石鏡清我

心」見之。今世事大亂，「窺石鏡」乃深刻反省用良心之意也。「清我心」也要依靠巨大明月與

石鏡，才可「窺」之：中秋夜不只看明月呢！



常言道：「太陽都是每一天由東方升起」，意指世事不會因為一些事情而有改變。不錯，「

太陽由東方升起」，而每一年的農曆八月十五，也有「圓月高掛」。但人自身生命一百年多已到

極限，因而「東方升起」與「圓月高掛」也不一定是永恆不變的規律；事實上一萬年、幾萬年之

後，太陽會消失，用盡能量而太陽系╱地球也必大變。那再有「太陽每天由東方升起」；而月球

自身也會消耗變動，「圓月高掛」也要有太陽維持照射！月球乃大塊的「石鏡」也、反光！因而

有巨大圓月高掛天上。



人類花了很長時間才發展到今天的現代「文明」，有紀錄的歷史╱文明，也不多於五、六千

年、一萬年！因而人類之「文明」，對應於宇宙的歷史長河，以「一秒」也可能形容得太長。人

有七情六慾，群體的存在，其表現更複雜。事實上，我們對地球、月球、太陽甚而自身所知仍十

分之有限。群體生活乃一必然現象，因而衍生了很多制度，法規及國家╱貿易（以物易物）的行

為。



生產力不斷提升，由衣、食、住、行發展到十分之先進的不同服務業、科技推動經濟及生活

文明結構，發明了「金錢」及相關的規管，又有資本╱資金╱銀行等，使創造信貸存在，推動更

多經濟活動，而國際貿易，使國與國多了機遇╱得益，不幸亦衍生了很多戰禍，各國爭奪不同的

重要基本資源，使貿易成為爭奪不停的全球問題。「全球化」也許到了盡頭，美國近年希望返回

本土╱自身生產。科技、科研不易保護，甚而給別人偷了╱抄襲云云。事實上，互相學習乃自然

之事，但為「保」「第一」，總希望別人所知乃不易超越自己的水平。當然，金錢、版權及潛在

軍事應用都是一千幾百年之前沒有那麼重要的必須考慮因素。深海、海面、地面，上天以至衝出

太空全都成為全方位的爭奪面。「圓月高掛」幾千、幾萬年，早於人類「出現」及有現代文明，

「圓月早已高掛」：看盡人世界悲歡離合的事情。月亮╱月球乃死物，但無月亮，不會有中國式

的農耕社會，且不少生命，也是於圓月高掛而結合╱出生！十分之有趣。每天不停潮漲潮退，使

生命因而更為豐富，亦有賴月亮，才有今天生命多樣化及人類的文明，可惜人類的文明，並不是

一帆風順，人類的經濟活動正在摧毀地球的生態，大森林日少，而７０億人類正在吃盡了地球替

補不了的各種資源甚至其他的生命。



中環夜景一百多年變了很多次。今天核心之一：乃長實總部、舊中銀大廈及匯控總部！「月

亮準時高掛」不代表人類世界無變動。



有云滄海桑田，１９７０年代，中環希爾頓酒店乃香江夜景，商貿旅遊的主要地標之一。

１９７１年１０月，來自美國的旅客寄回美國的酒店名信片，地址美國的密蘇里州。郵卡郵次一

港元，空郵不便宜，當年未有電郵等今天的資訊工具。信中遊客十分之「合皮」，對香港景觀十

分之滿意。郵卡另一面有希爾頓中環的美麗夜景，當然不會有電腦科技修剪！



李嘉誠先生買下希爾頓重建成為集團總部，今天香江仍有很多「六星」酒店，但希爾頓已不

在香港有酒店經營。世事不斷轉變，李生也不可能預知十多年前恐襲紐約「九．一一」（上周又

到紀念日子）。他在「慈山寺」有發言，相信「大音希聲、大象無形、大巧若納、大辯若納」乃

《道德經》的精神所在之一。宇宙背景的「巨大」聲音，今天已聽不到了，但它之「大」，才有

今天的宇宙－－人類的「短暫」文明。因而「大」，那怕是誰，不用１４億人之「大」去肯定「

大」的存在。印度甘地只有一個「人」，也足夠「正確」！當年一窮二白的中國，只用「大」的

「乒乓球」去往外闖，不用每天都用「１４」億人去壓倒「對手」進行「外交」。服眾不可只靠

「大」及「硬」，必須要讓別人心服口服。「乒乓」外交，以「小」壓「大」，乃中國外交之王

道典範之一也。中國李四光先生「一」個人便肯定「大」的德歐美學者認定中國無石油之說不正

確。此乃「服眾」的另一活生生例子！因而有大慶油田之出現。



德國柏林交響樂團地位崇高。上周德國默克爾總理訪華，德國人對人類科研、數學、文史哲

及音樂有極大的貢獻，也不幸地對人類作出極為破壞性的戰禍。柏林交響樂團的多位指揮，當然

乃極有水平的指揮家。１９８２年，柏林交響樂團一百周年慶典，Ｌｕｄｗｉｇ Ｖｏｎ Ｋａ

ｒａｊａｎ指揮了一系列貝多芬名作，其中１８０３年作於維也納的「Ｅｒｏｉｃａ」乃不可多

得的表演。二戰期間，當時的指揮家Ｗｉｌｈｅｌｍ Ｆｕｒｔｗａｎｇｌｅｒ為力保樂團，仍

留在柏林樂團，也因而成為納粹黨的文宣工具，戰後更要面對多年的盟軍審查，最終在１９５０

年代初再出任柏林交響樂團的指揮。



１９２８年，德國著名創先河科幻默片《Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｓ》（大都會），９０年前之

作品，今天仍是經典中的經典。其中「Ｐｏｌｉｓ」乃「Ｐｏｌｉｃｅ」的其中一個根源。《午

夜快車》一片之配樂名家Ｇｉｏｒｇｉｏ Ｍｏｒｏｄｅｒ於１９８４年為《大都會》一片再修

剪又再推配樂，可見「好」就是「好」；不用靠不斷口述、再三口述才算是「成功」、「典範」

。



普魯士╱德國歷盡滄桑，走到２０１９，幸仍保歐洲重點大國之地位。作為二戰之戰敗國，

比日本幸運，但德國不只因為民族有實力（不靠人多！），且德國領袖有真誠認錯及重視民主自

由，讓其他歐盟國家放心，一起為歐洲重建。今天英國１０月底「脫歐」，但英德法荷等各大國

仍有共同核心價值與利益互動。柏林百年樂團之地位正好代表德國為何可在戰敗後仍得「人心」

：各位宜細想！



《資深市場人士 黃溢華》

