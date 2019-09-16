《鍾之日記》降準生效數據弱，油田遇襲油股揚

《鍾之日記》９月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



人民銀行今日正式執行年內的第二次全面降準，下調存款準備金率０﹒５個百分點，釋放長

期資金約８０００億元人民幣，不過降準利好似早已消化，盤中國家統計局公布的８月工業增加

值、消費和固投數據集體走樣，尤其工業增加值僅增４﹒４％，遠差過市場預期５﹒２％，刷新

１７年半低點，令市場大跌眼鏡，社會消費品零售總額增７﹒５％，遜於預期的增７﹒９％；首

８月固定資產投資增５﹒５％，亦略低於市場預期的５﹒６％，市場認為所有數據都指向需求不

足，結合國務院總理李克強最新「增速高一點低一點都是可以接受」的講法，內地經濟增速「破

６」恐只是時間問題。澳新銀行預計未來幾個月中國會採取更加激進的政策措施來穩定經濟增長

。瑞銀則亦認為人行會推出貨幣政策放鬆措施，料未來幾個月經濟能夠企穩，今年增長維持在

６％。



＊中港魚缸同跌＊



沙特阿美旗下石油設施遭無人機襲擊，儘管也門胡塞武裝之後承認責任，但美國國務卿蓬佩

奧指責伊朗才是發動攻擊的主謀，美國總統特朗普亦表示有理由相信誰是幕後黑手，並指美國「

子彈已上膛」，特朗普又稱已授權釋放戰略石油儲備穩定油價。

國際油價於今日亞洲時段急漲逾一成半，市場憂慮恐高油價會影響石油需求，令美股期貨今

日早段顯著受壓。港股今早低開１３９點，最多蒸發３７６點，低見２６９７６點，一度失守二

萬七，下午「三桶油」繼續領漲一眾藍籌，港股跌幅未有進一步擴大，最終收跌２２８點或

０﹒８３％，報２７１２４點，二萬七失而復得。主板成交８１３﹒８１億元，較上周五（１３

日）增加４１﹒１％。

降準生效加上石油板塊受意外事件急漲，滬深股市經過中秋假期後今早高開，滬綜指先高開

０﹒３５％，一度升０﹒３９％至３０４２﹒９３點，刷新７月２日以來新高，不過盤中滬指升

幅銷，午後保持窄幅升跌，全日倒跌０﹒０２％，報３０３０﹒７５點。兩市成交５８１３億人

民幣，降準利好不明顯，但仍較上周四（１２日）成交仍增８﹒２％。



＊中東震盪不安，油價急漲鐵鳥憂慮＊



中東局勢緊張持續，持續影響原油供應，繼早前伊朗扣押油輪後，全球最大石油企業沙特阿

美的兩處石油設施日前遭到無人機攻擊，包括一個全球最大的石油加工設施受破壞，預計事件導

致沙特原油供應每日減少５７０萬桶，即石油日產量減半，佔國際市場每日原油供應量的５％。

事件刺激原油價格暴升，國內原油期貨收漲逾６％，刺激三桶油集體上漲，中海油

（００８８３）飆７﹒４％，中石油（００８５７）升４﹒３％，中石化（００３８６）升

１﹒８％。

航空股則受消息震盪，東方航空（００６７０）跌５﹒２％，國航（００７５３）挫

４﹒６％，南方航空（０１０５５）跌３﹒４％，本港航空公司國泰航空（００２９３）跌４％

。



＊倫交所回絕合併，傳港交所或敵意收購＊



倫敦證券交易所在中秋之夜發聲明回絕港交所（００３８８）的收購建議，指港交所的收購

提議有「根本上的缺陷」，認為參與其中「毫無價值」。港交所就對方拒絕正面洽談感到失望，

又指期望與對方的董事會進行建設性對話。

雖然倫交所已拒絕，但港交所似乎仍未「死心」，外電報道，港交所未來數周將與倫敦交易

所的主要股東，安排一系列會面，相信敵意收購的機會增加。

消息指，部分基金股東早前表明，傾向支持倫敦交易所繼續收購金融資訊供應商

Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ，而不是與港交所合併。但有接近港交所的消息指，有信心部分倫交所股東

會有興趣接受併購，相信仍然有機會成功，更提及倫交所首２０大股東中，１５名股東其實亦在

港交所有持股。

倫交所的聲明指出，論亞洲與中國機遇，重視與上海證券交易所的互利合作關係，這是他們

首選的、直接的渠道。聲明一出，內地官媒《人民日報》即發文，將是次收購失敗與近期香港的

社會運動連聯起來，指在暴力不斷甚至「港獨」言論甚囂塵上的今天，外部市場會有持續隱憂。

倫交所看好上海的「長期定位」，與那些鼓動香港擺?中央管治的挑唆形成鮮明對比，遠比簡單

用「自由」「民主」標籤恭維香港，來得務實和深刻。

連接上海與倫敦證券市場的「滬倫通」６月中正式啟動，符合條件的兩地上市公司，可以發

行存托憑證（ＤＲ）並在對方市場上市交易。不過，目前參與滬倫通的內地企業僅得華泰證券

（０６８８６）。

港交所提出合併後同股價跌跌不休，遭倫交所正式回絕後，今日未能止跌，收挫２﹒４％，

報２３５港元。



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