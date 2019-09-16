《價值美股－阮靜瑤》淺談Ｖｉｓａ和Ｍａｓｔｅｒ─旺淡市均好賺

《價值美股》信用卡業務是一門非常好賺的生意，隨著全球電商穩步發展，加上

Ａｐｐｌｅ Ｐａｙ、Ｇｏｏｇｌｅ Ｐａｙ等移動支付工具的普及，消費者只要綁定信用卡便

能快捷付款，刺激信用卡的使用量。雖全球經濟前景不明朗，但信用卡業務普遍抗逆力強。經濟

好的時候，客戶刷卡消費金額和頻率固然會提高；經濟差的時候，消費者仍需要刷卡繳付日常生

活開支，而且信用卡機構亦不用承擔客戶的無法還款風險。Ｖｉｓａ（Ｖ）及Ｍａｓｔｅｒ

（ＭＡ）等信用卡機構，透過為全球多筆交易進行授權、清算、交割。回顧過去十年，Ｖｉｓａ

累升了８﹒７倍多，而Ｍａｓｔｅｒ更累升了近１２倍，大幅跑贏道指和標普五百。那麼，這兩

隻藍籌股當中，何者是目前相對理想的投資標的？



就業務規模而言，Ｖｉｓａ佔據著領導地位。截至９月１３日，Ｖｉｓａ的市值為３８５２

億（美元．下同），而Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ的市值為２８０３億。２０１７年Ｖｉｓａ的付款

額達７５﹒７萬億，交易量為１７００億宗；Ｍａｓｔｅｒ的付款額達３８﹒１萬億，交易量為

８７４﹒６億宗。至於過去３年收入增長則以Ｍａｓｔｅｒ略佳，Ｍａｓｔｅｒ ２０１８、

２０１７、２０１６財年分別增長１９﹒６％、１６％、１１﹒５％，Ｖｉｓａ則為

１２﹒３％、２１﹒７％、８﹒７％。



市盈率方面，Ｖｉｓａ約３５倍，較Ｍａｓｔｅｒ的近４３倍為低，主要因為投資者預期

Ｍａｓｔｅｒ增長空間更多，若要維持目前水平，Ｍａｓｔｅｒ需以與過去相同的速度增長。除

非行業結構有突破性發展，否則若以安全邊際考慮，Ｖｉｓａ會是投資者更理想的選擇。



《茂宸證券經紀業務部助理副總裁 阮靜瑤》（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

