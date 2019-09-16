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即市新聞

16/09/2019 11:03

【豬價飛天】重慶出台生豬養殖企業貸款貼息政策，促產業穩產保供

　　《經濟通通訊社１６日專訊》為促進生豬產業穩產保供，重慶市日前出台了生豬養殖企業流
動資金貸款貼息方案，對具有種畜禽生產經營許可證的種豬場（含地方豬保種場）及年出欄５０
００頭以上的規模豬場給予短期貸款貼息支持。
　　從重慶市農業農村委獲悉，此次貼息範圍重點是相關企業用於購買飼料、母豬、仔豬等方面
的生產流動資金。貼息時間從２０１８年８月１日至２０２０年７月３１日，每年度安排一次。
對貼息期內到期的貸款，按照實際付息時間計算，對貼息期內尚未到期的貸款，按照貼息截止時
間計算。（ｃａ）

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