【豬價飛天】重慶出台生豬養殖企業貸款貼息政策，促產業穩產保供

《經濟通通訊社１６日專訊》為促進生豬產業穩產保供，重慶市日前出台了生豬養殖企業流

動資金貸款貼息方案，對具有種畜禽生產經營許可證的種豬場（含地方豬保種場）及年出欄５０

００頭以上的規模豬場給予短期貸款貼息支持。

從重慶市農業農村委獲悉，此次貼息範圍重點是相關企業用於購買飼料、母豬、仔豬等方面

的生產流動資金。貼息時間從２０１８年８月１日至２０２０年７月３１日，每年度安排一次。

對貼息期內到期的貸款，按照實際付息時間計算，對貼息期內尚未到期的貸款，按照貼息截止時

間計算。（ｃａ）

