《經濟通通訊社１６日專訊》針對美國助理國務卿福特在演講中稱，美國正在制定「全政府
」措施，應對中國給美及盟友造成的安全挑戰，中國外交部發言人華春瑩今天回應表示，福特先
生的演講罔顧事實，肆意抹黑、歪曲中國的內外政策，鼓噪煽動「中國威脅」。充分暴露出美國
內一些人頑固抱持冷戰零和思維。這是十分危險的。
華春瑩強調，敦促美方有關人士摒棄冷戰零和思維，客觀理性看待中國和中美關係，多把精
力放在推動中美互利合作上，更好地造福兩國人民和世界各國人民。（ｃａ）
16/09/2019 16:13
【貿易開戰】外交部促美方摒棄冷戰零和思維，客觀看待中美關係
《經濟通通訊社１６日專訊》針對美國助理國務卿福特在演講中稱，美國正在制定「全政府
」措施，應對中國給美及盟友造成的安全挑戰，中國外交部發言人華春瑩今天回應表示，福特先
生的演講罔顧事實，肆意抹黑、歪曲中國的內外政策，鼓噪煽動「中國威脅」。充分暴露出美國
內一些人頑固抱持冷戰零和思維。這是十分危險的。
華春瑩強調，敦促美方有關人士摒棄冷戰零和思維，客觀理性看待中國和中美關係，多把精
力放在推動中美互利合作上，更好地造福兩國人民和世界各國人民。（ｃａ）
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