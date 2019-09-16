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即市新聞

16/09/2019 09:31

【科創板】科創板四隻新股本周網上申購，天奈科技發行價已確認

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中秋小長假過後，本周將有四隻科創板新股啟動網上申購，分
別是天奈科技、熱景生物、山石網科、傳音控股。
　　其中，天奈科技發行價已確認，為每股１６元（人民幣．下同），將於今日申購，申購代碼
為７８７１１６，擬發行５７９６﹒４５萬股。公司主營業務為納米級碳材料及相關產品的研發
、生產及銷售。
　　山石網科、熱景生物的預計網上申購日為本周三（１８日），申購代碼分別為
７８７０３０、７８７０６８。山石網科主要提供包括邊界安全、雲安全、數據安全、內網安全
等網絡安全產品及服務。熱景生物是從事研發、生產和銷售體外診斷試劑及儀器的高新技術企業

　　傳音控股的預計申購日為周四（１９日），申購代碼７８７０３６。公司主營業務為以手機
為核心的智能終端的設計、研發、生產、銷售和品牌運營。

＊「頂格申購」理論上資金利用率可最大化＊

　　據《上海證券報》報道，打新股可以申購的份額，是有上限的。每一只新股的申購限額最多
為網上發行數量的千分之一，如公司另有規定，可能會更少。如果你每次都進行「頂格申購」，
那麼理論上，你的資金利用率就會迎來最大化。
　　據上證報統計，目前已上市的２９家科創板企業，平均頂格申購需配滬市市值１６﹒７７萬
元。其中，最高的是中國通號頂格申購需配滬市市值２５２萬元，最低的安集科技、安博通、鉑
力特，僅需配３﹒５萬元市值即可頂格申購。
　　這周的４隻科創板新股天奈科技、熱景生物、山石網科、傳音控股的頂格申購所需市值分別
為１６﹒５萬元、４萬元、１１萬元和１３﹒５萬元。（ｗｌ）

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