【聚焦數據】統計局：８月原煤原油生產放緩，天然氣生產加快

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，８月，原煤產量３﹒２億噸，同比增５％，

增速比上月回落７﹒２個百分點；日均產量１０１９萬噸，比上月減少２０萬噸。１－８月，原

煤產量２４﹒１億噸，同比增長４﹒５％。８月，進口煤炭３２９５萬噸，同比增１４﹒９％，

增速比上月加快１﹒５個百分點。１－８月份，進口煤炭２２０２８萬噸，同比增長８﹒１％。

煤炭價格平穩。９月６日，秦皇島５５００大卡煤炭綜合交易價格為每噸５６９元（人民幣

．下同），５０００大卡為每噸５０８元，比８月初分別回落８元和３元；４５００大卡為每噸

４５４元，與８月初持平。

原油方面，８月份，生產原油１６１８萬噸，同比增長１％，增速比上月回落１﹒５個百分

點；日均產量５２﹒２萬噸，比上月減少０﹒３萬噸。１－８月份，生產原油１２７４９萬噸，

同比增長１％。當月，進口原油４２１７萬噸，同比增長９﹒９％，增速比上月回落４﹒０個百

分點。１ ８月份，進口原油３２７８０萬噸，同比增長９﹒６％。

８月份，加工原油５４００萬噸，同比增長６﹒９％，增速比上月加快２﹒９個百分點；日

均加工１７４﹒２萬噸，比上月增加４﹒５萬噸。１－８月份，加工原油４２４１６萬噸，同比

增長５﹒９％。



＊天然氣生產平穩，進口保持較快增長＊



８月份，生產天然氣１３８億立方米，同比增長６﹒６％，增速比上月加快０﹒５個百分點

；日均產量４﹒５億立方米，與上月持平。１－８月份，生產天然氣１１４１億立方米，同比增

長９﹒３％。當月，進口天然氣８３４萬噸，同比增長７﹒３％，增速與上月持平。１ ８月份

，進口天然氣６３０４萬噸，同比增長１０﹒３％。（ｗｌ）

