【深圳先行】深圳探索設立國際海洋開發銀行，已開展多輪調研

《經濟通通訊社１６日專訊》據《深圳特區報》報道，目前深圳已經開展了對涉海龍頭企業

、事業單位、管理部門的多輪調研，並與中國社科院等科研機構和專家進行了溝通，圍繞國際海

洋開發銀行的設立形式、資金構成、運營模式開展了廣泛深入的探討。

按照中央的要求，深圳將實現海洋貸款、投資基金、智庫建設、網絡金融四者並舉，進一步

明確並細化建設方案，實現利益相關方共享收益的多贏格局。

另據《２１世紀經濟報道》引述專家表示，在對於設立國際海洋開發銀行的構想方面，仍存

在諸多問題需要研究。建議深圳可先易後難，諸如先從跨境融資、再保險等方面尋求突破，在基

金方面尋求國內外合資等。



＊海洋經濟成深圳七大戰略性新興產業之一＊



上月國務院發布《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，提出支持深圳

加快建設全球海洋中心城市。然而可見的現實是，一方面，深圳海洋經濟蓬勃發展，其涉海企業

有７０００多家，２０１８年海洋生產總值約２３２７億元人民幣，同比增長４﹒６３％，佔全

市ＧＤＰ的９﹒６％。海洋經濟成為深圳七大戰略性新興產業之一。

但另一方面，挪威發布的全球海洋中心城市排名中，深圳連續多年未進排名。深圳除在集裝

箱港口和海洋科技創新具備一定實力外，在排名看重的航運服務、金融法律、科技教育等城市軟

實力方面均處於劣勢。（ｗｌ）

