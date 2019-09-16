《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，８月社會消費品零售總額增７﹒５％，遜於
預期的增７﹒９％；工業增加值增４﹒４％，遠差過市場預期５﹒２％；首８月全國固定資產投
資增５﹒５％，略低於市場預期的５﹒６％。瑞銀首席中國經濟學家汪濤認為，國內工業生產正
在減速、零售表現放緩，相信是受中美貿易戰和汽車銷售疲弱影響。
汪濤表示，憧憬人行推出貨幣政策放鬆措施，並加大地方政府專項債力度，預期未來幾個月
經濟能夠企穩，今年經濟增長維持在６％。汪料今明兩年的人行降準幅度為５０及１００個基點
。（ｅｙ）
16/09/2019 13:53
【數據解讀】瑞銀汪濤：料寬鬆持續未來數月經濟企穩，年增速保六
《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，８月社會消費品零售總額增７﹒５％，遜於
預期的增７﹒９％；工業增加值增４﹒４％，遠差過市場預期５﹒２％；首８月全國固定資產投
資增５﹒５％，略低於市場預期的５﹒６％。瑞銀首席中國經濟學家汪濤認為，國內工業生產正
在減速、零售表現放緩，相信是受中美貿易戰和汽車銷售疲弱影響。
汪濤表示，憧憬人行推出貨幣政策放鬆措施，並加大地方政府專項債力度，預期未來幾個月
經濟能夠企穩，今年經濟增長維持在６％。汪料今明兩年的人行降準幅度為５０及１００個基點
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