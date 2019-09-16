【數據解讀】瑞銀汪濤：料寬鬆持續未來數月經濟企穩，年增速保六

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，８月社會消費品零售總額增７﹒５％，遜於

預期的增７﹒９％；工業增加值增４﹒４％，遠差過市場預期５﹒２％；首８月全國固定資產投

資增５﹒５％，略低於市場預期的５﹒６％。瑞銀首席中國經濟學家汪濤認為，國內工業生產正

在減速、零售表現放緩，相信是受中美貿易戰和汽車銷售疲弱影響。

汪濤表示，憧憬人行推出貨幣政策放鬆措施，並加大地方政府專項債力度，預期未來幾個月

經濟能夠企穩，今年經濟增長維持在６％。汪料今明兩年的人行降準幅度為５０及１００個基點

。（ｅｙ）

