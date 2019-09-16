【取消額度】外匯局：取消額度有利吸引長期資本，促人幣匯率穩定

《經濟通通訊社１６日專訊》國家外匯管理局近日宣布，經國務院批准，決定取消合格境外

機構投資者（ＱＦＩＩ）和人民幣合格境外機構投資者（ＲＱＦＩＩ）投資額度限制。同時，

ＲＱＦＩＩ試點國家和地區限制也一並取消。外匯局副局長張新接受《新華社》專訪時表示，當

前外部環境下，取消投資額度限制，再次表明中國堅定擴大開放的決心，有利於吸引更多長期資

本，對促進人民幣匯率穩定、維護國際收支平衡都有積極意義。

他稱，外匯局正在著手修訂取消投資額度限制相關配套法規。境外投資者在獲得證券監督管

理部門批准的相關資格後，委托境內托管銀行按規定辦理相關登記，憑外匯局出具的登記憑證即

可在托管銀行開立專用資金賬戶及辦理後續資金匯兌等業務。



＊國內投資者結構與交易風格將趨勢性改善＊



張新透露，截至２０１９年８月末，合格境外投資者持有Ａ股總市值６８２２億元人民幣，

僅佔Ａ股流通市值的１﹒５％，難以充分發揮其在改善中國證券市場投資者結構、提高上市公司

質量等方面的積極作用。當前，中國全部境外投資者持有的Ａ股市值佔市場流通總市值的

３﹒８％，其中通過合格境外投資者持有的Ａ股市值約佔全部外資持有Ａ股流通市值的４１％，

但合格境外投資者貢獻的成交量僅佔外資通過各渠道買賣Ａ股成交量的２３％。

這說明，此渠道的境外投資者並不熱衷於頻繁買賣，投資風格更為穩健。取消投資額度限制

將帶來國內投資者結構與交易風格的趨勢性改善，有助於中國金融市場長期健康發展。

張新認為，當前中國股票和債券市場外資佔比均偏低，隨著全球主流市場指數相繼納入Ａ股

和人民幣債券並逐步提高納入權重，取消投資額度限制後，預計合格境外投資者將穩步、有序增

持境內資產。考慮到合格境外投資者多為長期投資者，預計資金流入相對平穩，不會出現「大進

大出」的風險。

外匯局表示，正會同相關部門，研究對合格境外投資者進行分類管理，如給予價值型長期投

資者更廣泛的投資範圍，加大對衝基金類機構的核查檢查頻率，及時嚴厲懲處違法違規行為，獎

優限劣。還將不斷完善相關統計監測和預警框架，實時監測外資買賣Ａ股和人民幣債券情況，有

效預警證券投資項下潛在風險。（ｗｌ）

