【數據解讀】華泰證券：年內基建投資增速難上行，續體現結構分化

《經濟通通訊社１６日專訊》８月份低於預期的經濟數據，再次印證中國經濟下行壓力大，

華泰證券宏觀李超團隊發表報告指，近期重要會議頻繁釋放「六穩」發力的信號，認為積極財政

政策和轉向穩健略寬鬆的貨幣政策有望對生產端形成一定的刺激提振。

今年基建投資呈現出結構分化特徵，鐵路投資較為強勁，華泰認為主要源於中央財政支持、

重點項目開工建設。而由地方政府主導的公共設施管理業投資１－８月同比增速仍在零附近，地

方政府基建資金來源仍然受限。

國務院會議提出要加快專項債發行安排、形成有效投資，政策對衝對於基建投資有一定正面

意義，但年內短期呈現明顯正面影響的可能性有限。預計年內基建投資繼續體現結構分化，總體

增速較難出現大幅上行。而汽車消費處於築底階段，下半年汽車基數漸高也有影響，預計未來汽

車對整體消費仍有拖累，但隨著二階拐點出現負向拖累有望逐步緩釋。



＊未來房地產銷售增速大幅反彈的可能性較低＊



各類消費刺激政策頻出，主要布局在挖掘消費潛力、優化消費結構和推動消費升級等方面，

符合用供給側改革解決總需求問題的思路，但對整體消費提振有限。華泰對全年消費不悲觀，預

計仍有韌性。

報告仍然維持房地產投資未來下行的判斷，７月底政治局會議提出絕不將房地產作為短期刺

激經濟的手段，預計未來房地產銷售增速大幅反彈的可能性也較低。（ｃａ）

