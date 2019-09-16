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即市新聞

16/09/2019 12:32

【ＦＯＣＵＳ】內地經濟最壞仍未至，港股小心大震盪

　　【ＦＯＣＵＳ】繼７月全線低於預期後，內地工業增加值、消費品零售、固定資產投資三大
重磅數據，於８月再意外錄全線探底。鑒於固投增速無視８月按月激增２﹒９倍的專項債財政「
興奮劑」，不彈反跌；刷新１７年半低的工業增加值增速，９月恐因「閱兵藍」因素再急凍，結
合總理李克強最新「增速高一點低一點都是可以接受」的講法，內地經濟增速「破６」恐只是時
間問題。
　　由於中資股佔據現時恆指成分股半壁江山，本就於政經風暴中浮沉的港股，須小心內地經濟
減速的冷鋒南下，疊加聯儲減息及國慶維穩兩大利好因素出盡，不日再掀大震盪。
　　
＊增速「破６」恐只是時間問題＊

　　國家統計局周一（１６日）揭盅８月三大重磅數據，令市場大跌眼鏡。其中，工業增加值增
速不單未有如預期自７月的１７年來低位（４﹒８％）回暖，反續減速至１７年半新低（４﹒４
％）；消費品零售增長亦受汽車銷售拖累續減速；固定資產投資無視８月專項債發行按月激增近
３２００億元或２﹒９倍的財政「興奮劑」，不彈反跌，而首８月房地產投資則錄年內新低。
　　８月工業、消費、投資表現再全線低於預期，加上當月出口重回負增長，惟經濟最壞情況恐
仍未至。逆風之一是，華府已於９月１日如期上調１２５０億美元中國輸美商品關稅至
１５％；逆風之二則是，為確保十一「閱兵藍」而實施的北京周邊地區工業限產停產潮，或推低
９月工業增加值多達０﹒５個百分點。
　　由此可見，總理李克強「在當前國際形勢錯綜復雜的背景下，在較高的基數上，中國經濟還
能夠保持６％以上的中高速增長，是十分不容易」背後的暗示不言而喻－－內地經濟增速「破６
」，恐只是時間問題。

＊中資股佔半，減息留意反高潮＊

　　目前，北京工作的重中之重，當屬被稱為「最大民生」的就業，要「穩就業」必然要「穩企
業」，未來推出更激進的逆周期政策措施勢在必行。繼央媽今日正式降準後，不排除年底前下調
政策利率（（逆回購、ＭＬＦ利率）３０個基點，以重回２０１７年上調公開市場操作利率前的
水平，以進一步降低實體經濟融資成本。
　　內地經濟最壞情況恐仍未至，中資股佔半壁江山的恆指恐難有運行，且須尤其小心本周聯儲
減息利好兌現後的「ｓｅｌｌ　ｔｈｅ　ｎｅｗｓ」反高潮；若再加上國慶維穩因素消退，早前
一眾唱空香港的外資或空頭大鱷會否趁機興風作浪？
　　事實上，市場憧憬全球央行十年後再啟寬鬆潮，或「貪婪得個橘」。且不論「減息＋
ＱＥ」能否再造一輪牛市，目前來看，央行們根本未如市場預期般激進。除了聯儲本周減息
５０點子無望，較早時從加拿大央行到瑞典央行皆企硬未有加入減息大軍，歐洲央行每月
２００億歐元的購債規模也被指太小。
　　弔詭的是，２００７年９月２４日發起全國罷工的美國汽車工人聯會（ＵＡＷ），時隔
１２年後再號召通用汽車工人罷工。不要忘記，就在當時通用逾７﹒３萬名工人在全美３３個州
舉行大罷工的一個多月後，全球股市見頂，隨即金融危機爆發。今次罷工魔咒會否再次應驗？投
資者都需警覺港股大震盪在前。

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