《匯市一周－徐惠芳》英脫歐或有突破，英鎊反彈，歐元整固

《匯市一周》周一（１６日），日本敬老日，股市休市一天。今日重要數據及事項包括：中

國８月零售銷售、規模以上工業增加值及失業率、意大利８月ＣＰＩ終值、愛爾蘭財政部長多諾

霍就英國脫歐、愛爾蘭經濟等主題發表講話、歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話，以及９月紐

約聯儲製造業指數等。



本周四（１９日），美聯儲、日本央行、英倫銀行及瑞士央行議息，匯市將進一步波動，但

投資者會觀望利差套息交易成本會否轉變。歐洲央行鴿派會議結果，增加了美聯儲下次利率會議

鴿派的可能性。



上周四（１２日），歐洲央行減息幅度令市場失望，原預計１０月啓動量寬，現推至１１月

。兩項重要貨幣政策沒有即時性刺激經濟作用，歐元一度下跌，跌至７月份低位。歐元在

１﹒１０７０水平整固，上方阻力１﹒１１４０、下方支持１﹒１０１０。



本周四英倫銀行宣布利率會議後，關注會議內容和央行委員投票比例。若部分委員建議減息

或投票比例並非一致，都有機會影響英鎊。英國政府和國會繼續在１０月底限期前，盡力避免硬

脫歐風險上升。



＊英鎊趨勢往上＊



由於外界對英國政府有望取得脫歐協議，產生樂觀情緒，英鎊兌美元創出５月份以來的最佳

表現。《泰晤士報》指，執政黨保守黨的盟友民主統一黨，將接受一份新的協議，取代備受爭議

的愛爾蘭後備方案。英國首相約翰遜重申，英國將在１０月３１日脫歐，政府努力爭取脫歐協定

，將與歐盟主席容克會談，歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾也會到場。



英國商會將２０１９年英國ＧＤＰ增長預期，從１﹒３％下調至１﹒２％；將２０２０年

ＧＤＰ增長預期從１﹒０％下調至０﹒８％。因全球經濟增長放緩、國際貿易局勢緊張以及英國

脫歐遲遲得不到結局；最新預測顯示，英國經濟正在響警報，即使未來數周英國能夠避免混亂地

脫歐。英鎊大幅反彈至１﹒２４７５水平，趨勢往上，下方支持１﹒２４１５、１﹒２３４０。



美國８月通脹數據和零售銷售數據下跌，美元指數從９９高位回落。美國８月份經濟增長放

緩，非農就業人數大幅減少，通脹率和零售銷售分別下降。美國ＣＭＥ利率期貨市場，顯示減息

２５個基點的機率是９２％，減息５０個基點的機率較一星期前增加。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

