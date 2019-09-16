《金石為開－黃威》風險情緒改善，金價持續承壓

《金石為開》上周歐央行如期下調利率並宣布了一系列寬鬆措施，一度刺激黃金急升。但由

於結果基本符合預期，金價的升勢未能持久。而由於中美貿易摩擦緩和、英國硬脫歐風險下降及

意大利組成新政府，令市場風險偏好有所回暖。資金由債市回流股市，美債收益率大幅回升，美

股表現亦較為穩定。金價仍處於承壓狀態，全周累計下跌１﹒２％。周末沙特油田遭破壞的事件

對黃金產生了短線提振，惟事態影響仍有待觀察。



＊市場風險情緒明顯改善＊



歐央行在本月的利率決議上宣布調降存款基準利率１０個基點至－０﹒５０％，維持主要再

融資利率０％和邊際借貸利率０﹒２５％不變。自１１月１日起，歐央行將重啟資產購買計劃，

規模為每月２００億歐元。行長德拉吉對經濟的看法頗為悲觀，下調經濟增長及通脹預期，但認

為衰退的可能性很小。其整體論調明顯偏鴿，但由於相較市場預期驚喜不足，尤其是降息幅度僅

達到預期下限，對黃金的提振只是曇花一現。



另一方面，中美雙方同意１０月初在華盛頓舉行第十三輪談判，並相互釋放善意。特朗普宣

布將１０月初生效的關稅提升日期延後至月中，中國則公布了對美關稅排除清單。在下月的談判

之前，貿易爭端升級的風險下降，令投資者暫時安下心來。歐洲方面，英國硬脫歐和提前大選都

被亦會否決後，市場對其脫歐前景預期有所改善；意大利成功組閣後也通過了議會信任投票，正

式著手處理政府工作。



＊聯儲或再減息２５基點＊



多方面因素的逐漸穩定，令市場風險情緒明顯改善，資金正在由債市回流股市。過去一周美

股延續了震盪上行勢頭，ＶＩＸ回落至１３﹒７，回歸正常波動區間。美國債息則連續走高，

１０年期美債收益率全周累計上漲３４個基點。在這種情況下，市場對美聯儲的降息預期也隨之

減弱，ＦｅｄＷａｔｃｈ甚至反映本月有近２０％的幾率維持息率不變，而早前投資者幾乎認為

降息已板上釘釘。市場對美國及歐洲寬鬆預期的修正是近期黃金下滑的重要原因。



本周的重點是ＦＯＭＣ議息會議。從當前市場狀況來看，美聯儲或許不得不繼續降息２５個

基點。因為一旦決策偏離預期太遠，可能對金融市場造成巨大衝擊，甚至引發系統性風險。但預

計政策聲明及鮑威爾會繼續努力修正市場觀點。此外，上周末沙特國家石油公司的兩處石油設施

遭到無人機襲擊並引發火災。這一消息在短時間內刺激了金價走勢，不過實際上近月胡塞武裝持

續對沙特進行襲擊，此次事件僅屬意外，對黃金的提振也很可能只是暫時的。

《六福金融分析師 黃威》

