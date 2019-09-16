《日入而息》穆迪降港展望至負面，內地數據弱，港股跌２２８點

《今天重點》﹡穆迪下調本港評級展望至負面，信貸評級維持ＡＡ２

﹡陳德霖稱聯繫匯率及港存款穩定，冀社會盡快恢復秩序；陳德霖稱倫交所不

會輕易被併購，未來需視乎事態發展；惠譽降評級，無影響本港企業集資中

心地位

﹡８月工業增加值增４﹒４％遠差預期，續為１７年半低；８月全國城鎮調查

失業率升至５﹒２％；８月社會消費品零售總額增７﹒５％遜預期；８月原

煤原油生產放緩，天然氣生產加快；首８月全國固定資產投資增５﹒５％稍

低預期；首８月全國商品房銷售額增６﹒７％；首８月房地產投資增

１０﹒５％，增速回落；８月經濟保持總體平穩，穩中有進發展態勢；回應

經濟數據放緩，統計局表示雖有波動但經濟整體平穩；沙特油田襲擊事情對

國際市場影響還需觀察

﹡測量師料啟德４Ｃ區４號地皮估值８４﹒５９億元



《即日市況》﹡油價急升拖累美股期貨下滑，港股收跌２２８點報２７１２４



《深滬股市》﹡數據走弱掀寬鬆加碼預期，滬綜指觸頂倒跌０﹒０２％



《美元匯價》﹡關注聯儲會否暗示日後仍需降息；歐元最新報１﹒１０２９╱３３，日圓最

新報１０７﹒７６╱７９



《公司業績》﹡泰錦（０８３２１）首季度溢利減少近５３％至５５﹒８萬元，不派息



《公司資訊》﹡ＰＣＣＷ Ｍｅｄｉａ發聲明，重申李澤楷及該公司堅決反對港獨

﹡Ｐｅｒｓｔａ（０３３９５）燃氣管道如期建設

﹡中銀香港（０２３８８）本港應檢視按揭利率，並在按揭利率引入

ＨＯＮＩＡ

﹡先健科技（０１３０２）旗下公司成立合資公司，佔７０％股份

﹡成志控股（０１７４１）改名為日贏控股

﹡ＴＢＫＳ（０１９６０）今起招股，入埸費約３０３０元

﹡長實（０１１１３）大埔鳳園地改劃住宅，收意見近全數反對

﹡星亞（０８２９３）罷免執行董事王春陽

﹡海天地悅旅（０１８３２）擬斥逾６０００萬美元優化旗下酒店，會物色太

平洋小島機遇

﹡微創醫療（００８５３）獲兌換４８０萬美元可換股債券

﹡震雄（０００５７）蔣麗苑稱有人引導蔣震發言，就失實報道及事件已交律

師團隊跟進

﹡平安好醫生（０１８３３）與廣西壯族自治區人民政府合作，共建互聯網大

健康平台

﹡愛康醫療（０１７８９）獲高瓴資本增持５０００萬股股份，涉資３﹒５億

元

﹡創興銀行（０１１１１）委聘鄔柏健為銀行風險總監



《國企紅籌》﹡中國中冶（０１６１８）首八月新簽合同額按年升２０％

﹡新華保險（０１３３６）獲批劉浩凌擔任公司董事長

﹡中國財險（０２３２８）首八個月原保險保費收入按年升１３﹒６％

﹡中煤（０１８９８）８月商品煤銷量按年升１４﹒６％

﹡中國太平（００９６６）首８個月原保險保費收入按年升１０﹒２％

﹡中國太保（０２６０１）首８個壽險保費收入按年升５﹒５％

﹡人保（０１３３９）首八個月旗下三間子公司保費收入按年升１２％

﹡平保（０２３１８）首８個保費收入按年升９﹒４％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）旗下財付通再遭人行罰款１４９萬元人民幣；旗下財付

通回應遭人行處罰：大部分已完成整改

﹡澳優（０１７１７）獨立調查委員會反駁殺人鯨資本指控

﹡陽光房產（００４３５）預留資金購物業，視市況出手

﹡華晨寶馬表示將升級可持續發展戰略，加快構建新能源汽車生態



《中國要聞》﹡８月工業增加值增４﹒４％遠差預期，續為１７年半低

﹡８月發電量同比增速加快至１﹒７％首八月增２﹒８％

﹡統計局表示８月全國城鎮調查失業率升至５﹒２％；８月社會消費品零售總

額增７﹒５％遜預期；８月原煤原油生產放緩，天然氣生產加快；首８月全

國固定資產投資增５﹒５％稍低預期；首８月全國商品房銷售額增６﹒７％

；首８月房地產投資增１０﹒５％，增速回落；匯率變化由經濟基本面決定

，朝好的方向發展；８月經濟保持總體平穩，穩中有進發展態勢；回應經濟

數據放緩，統計局表示雖有波動但經濟整體平穩；沙特油田襲擊事情對國際

市場影響還需觀察

﹡重慶出台生豬養殖企業貸款貼息政策，促產業穩產保供

﹡中興通訊５Ｇ承載旗艦產品完成實驗室內場測試

﹡中秋小長假樓市平淡收官，一二線告別「金九」成定局

﹡報告指百城二手房均價連漲３周部分三四線城市漲幅擴

﹡上汽、寶馬、滴滴獲上海首批智能網聯車示範應用牌照

﹡海南出台產業准入負面清單，全面禁止低端製造業發展

﹡財政部表示予涉農貸款和中小企貸款損失準備金稅前扣除

﹡國慶採排，中秋假期北京旅客大減３２％收入挫近五成

﹡習近平就網絡安全作指示：堅持可控和開放創新並重

﹡福建省中秋旅遊收入按年增２３﹒５％

﹡８月內地鐵路客運量創單月新高，同比增９﹒８％

﹡外匯局表示取消額度有利吸引長期資本，促人幣匯率穩定

﹡銀聯與德支付公司Ｗｉｒｅｃａｒｄ簽擴大合作備忘錄

﹡人行今日降準不另作逆回購，淨回籠１６００億

﹡深圳探索設立國際海洋開發銀行，已開展多輪調研

﹡官媒表示中國外貿韌性不減，進出口質量進一步提升

﹡報道指美參議員促ＦＣＣ審查中電信和聯通牌照

﹡外交部促美方摒棄冷戰零和思維，客觀看待中美關係

﹡國鐵集團表示鐵路中秋小長假客運同比增１３﹒２％

﹡商務部表示上周食用農產品價格小幅上漲，豬肉升逾４％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１０８９８﹒１３點

﹡蔡英文稱今年台商返台投資暫逾６０００億新台幣



《其他消息》﹡黃遠輝倡政府提高收地補償價，縮短收地時間成本

﹡劉振江稱政府發展房屋需六七年，土地收回條例補缺口

﹡夏佳理稱港交所收購倫交所交易非常複雜，或仍有機會

﹡陳德霖稱倫交所不會輕易被併購，未來需視乎事態發展；惠譽降評級，無影

響本港企業集資中心地位

﹡邱騰華稱內地企業來港要按照市場原則

﹡陳茂波稱將增小型工程投資，未來數年工程開支逾千億；增小型工程項目加

快進度，為建造業創造更多就業機會

﹡消委會表示年金計劃保費差距逾倍，籲投保人小心免誤導

﹡可扣稅自願性供款推逾５個月，３行共接近１﹒３萬申請

﹡測量師料啟德４Ｃ區４號地皮估值８４﹒５９億元

﹡政府表示第二季本地居民總收入按年升３﹒８％

﹡證監會表示美維前主席唐慶年及李奕璇涉內幕交易，展開研訊程序

﹡報道指部分香港虛擬銀行牌照持有人尋求推遲開業

﹡深股通額度全日用７﹒４億元，陸股通連續１２日淨流入；滬股通額度全日

用８﹒６億元，陸股通淨流入逾９億元

﹡中原表示美國銀行中心高層意向呎租７５元，下調３５％



《修例風暴》﹡ＭＯＯＶ永久錄用何韻詩舊聞廣傳，電盈堅稱反對港獨

﹡特首周三對話會邀區議員出席，公民黨表明杯葛

﹡陳德霖稱聯繫匯率及港存款穩定，冀社會盡快恢復秩序

﹡港島遊行演變多區衝突縱火，炮台山兩批人激烈拉扯

﹡黃之鋒籲中美貿談掛勾港人權，外交部表示他沒資格

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